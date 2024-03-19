Смертельные удары по Одессе и Николаеву: тактика действий России была схожа — Жданов указал на опасность

Удар по Одессе стал самым масштабным по количеству жертв с начала войны.

Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Николаеву на прошлой неделе. В результате двух атак 15 и 17 марта погибли 22 человека, 84 получили ранения. В Силах оборони півдня рассказали, что тактика действий врага была схожа. Известно, что российская армия применила ракетный комплекс "Искандер".

Чем были особенны эти удары, почему ракеты не удалось сбить, в какие города ими может доставать и сколько могла накопить Россия, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Одессе и Николаеву.

После обеда 17 марта российская армия ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно "Искандер-М". В Силах оборони півдня України сообщили, что тактика действий врага была идентична предварительному удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторил удар в то же место.

"Искандер" — высокоточное оружие

По словам Олега Жданова, перерыв между огненными налетами в несколько минут – это стандартная тактика для артиллерийских и ракетных ударов. Таким образом, с военной точки зрения сильно повышается их эффективность.

“Специалисты говорят, что по статистике в первые две минуты после окончания огневого налета из укрытий выходят 20-25% людей. На третью минуту уже 70–80%. И если через три минуты прилетит вторая ракета или начнется второй огневой налет, он как раз попадет на выживших после первого налета, вышедших из укрытий людей. Если это гражданские объекты, как было в Николаеве и Одессе, то прибудут спасатели и скорая с сиреной и мигалками. Люди, которые будут делать, пытаться на этот сигнал выйти из укрытий. И тут прилетает вторая ракета”, – рассказал военный эксперт.

Он подчеркнул: прилеты по жилым кварталам – это не ошибка и не промах. По словам Олега Жданова, это исключено, ведь ракета "Искандер" относится к высокоточному оружию.

“Россияне очень сильно хвастаются тем, что 10-20 метров круговое вероятное отклонение на максимальную дальность. То есть, если она летит на 480 километров, это ее гарантированная дальность, то она может отклониться всего на 10-20 метров от расчетной точки прицеливания. Поэтому, если она прилетела в жилой дом или жилмассив, то ее туда отправили”, — пояснил военный эксперт.

500 км преодолевает за 7 минут

Сбить "Искандер" трудно. Это сверхзвуковая баллистическая ракета, преодолевающая расстояние 480 километров за семь минут. Обладает высокой траекторией — может подниматься на высоту до 50 километров.

“На конечном участке траектории у нее огромная сверхзвуковая скорость, около 2000 километров. Такие баллистические ракеты могут перехватывать комплексы Patriot, SAMP/T, израильский комплекс "Праща Давида" ракетой Arrow 3, американский THAAD и израильский "Хец". У нас просто нечем их перехватывать. Мы даже фронт не можем обеспечить, я уже не говорю о тыле. Три комплекса Patriot и один SAMP/T – это весь наш арсенал. Где они расположены, мы не знаем, это военная тайна. Но они прикрывают стратегические объекты", – рассказал Олег Жданов.

Сколько "Искандеров" есть в России

По словам военного эксперта, у российской армии много пусковых установок — около 10 бригад. По последним данным от украинской разведки, РФ имеет в запасах 60-70 ракет "Искандер".

“Плюс 10-20 ракет ежемесячно могут производить. Поэтому у них до сотни ракет может быть в арсенале. Откуда они могут атаковать? Берите точку прицеливания, ту же Одессу, и отсчет 450 километров, чтобы гарантированно было. В этот круг попадает Крым, часть оккупированной Херсонской области. Из Ростовской, Белгородской области РФ могут доставать по некоторым объектам в Украине. Комплекс мобильный, пусковая установка на колесной базе. Время развертывания минуты – менее 30 минут готовности к пуску. А свертывание вообще пять-семь минут. Почему мы не наносим поражение по пусковым установкам? Поймать ее на стартовой позиции очень тяжело", – объяснил Олег Жданов.

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