Смертельный обгон: вблизи Днепра произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие

Столкнулись сразу четыре грузовика, один из которых перевозил топливную цистерну.
Один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали в результате масштабного ДТП вблизи Днепра.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 18 августа.
Там столкнулись сразу четыре грузовика, один из которых перевозил топливную цистерну. Авария произошла на трассе, ведущей в сторону Полтавы.
По предварительным данным, один из грузовиков выехал на полосу встречного движения. Очевидно, водитель пошел на обгон.
Впрочем, маневр выполнить ему не удалось — в результате столкновения мужчина погиб на месте. Загорелась также кабина одной из фур. Его потушили пожарные.
Трех водителей других транспортных средств госпитализировали с различными травмами.
Напомним, недавно масштабное ДТП произошло в Запорожье: там столкнулись сразу шесть автомобилей.