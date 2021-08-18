Смертельный обгон: вблизи Днепра произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие

Смертельный обгон: вблизи Днепра произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие

Столкнулись сразу четыре грузовика, один из которых перевозил топливную цистерну.

Один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали в результате масштабного ДТП вблизи Днепра.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 18 августа.

Там столкнулись сразу четыре грузовика, один из которых перевозил топливную цистерну. Авария произошла на трассе, ведущей в сторону Полтавы.

По предварительным данным, один из грузовиков выехал на полосу встречного движения. Очевидно, водитель пошел на обгон.

Впрочем, маневр выполнить ему не удалось — в результате столкновения мужчина погиб на месте. Загорелась также кабина одной из фур. Его потушили пожарные.

Трех водителей других транспортных средств госпитализировали с различными травмами.

Новости Украины: вблизи Днепра столкнулись сразу четыре грузовика - погиб один человек

Напомним, недавно масштабное ДТП произошло в Запорожье: там столкнулись сразу шесть автомобилей.

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