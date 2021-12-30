Смертельный пожар в COVID-больнице на Прикапатье: в реанимации скончалась санитарка

У женщины было 90% ожогов тела.
В областной больнице Ивано-Франковска скончалась 46-летняя санитарка реанимации Косовской райбольницы, где во вторник вечером вспыхнул пожар.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 декабря.
У женщины были ожоги 90% тела. Сейчас в медучреждении остается лечиться врач-реаниматолог. Его жизни, говорят медики, нет угрозы.
Третью из пострадавших, 59-летнюю медсестру реанимации, накануне санитарным самолетом доставили в Киевский ожоговый центр. У нее 60% ожогов тела.
Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже озвучила основную версию причин пожара. Это – неисправная система подачи кислорода и халатность. Вроде бы кто-то из персонала в реанимации зажег свечу за упокой умершего больного. В этот момент в палате работало пять концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом. Так что занялось все мгновенно.
"Источником зажигания, по словам свидетелей, стала зажженная свеча. Ритуальная свеча над умершим реанимационного отделения", — рассказал и.о. начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.
В реанимации, кроме умершего, было еще шесть больных. Трое из них были эвакуированы спасателями. Один COVID-пациент был при смерти. Когда возник огонь, он умер. Еще два человека сгорели заживо.
В связи с трагедией сегодня в Прикарпатье объявили траур.
Как сообщалось, в Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии 28 декабря возник пожар.
Читайте также:
- В Украине проверят все райбольницы после смертельного пожара в Косово: глава МВД сделал заявление
- Загрохотал вместе с носилками с крыши: в Киеве спасатели не удержали пострадавшего (фото)
- В Киевской области водитель "скорой" влетел в электроопору: бетонный столб упал на автомобиль, есть пострадавшие