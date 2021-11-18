Смертельный пожар в доме престарелых в Днепре: подозреваемым будут выбирать меру пресечения

Виновным грозит до 8 лет заключения.

Меру пресечения сегодня будет выбирать трем подозреваемым после пожара в частном заведении для пожилых людей в Днепре.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 ноября.

Прокуратура уже заявила: будет просить для них арест. За нарушение правил пожарной безопасности подозрение было объявлено трем женщинам. Это администратор, няня-санитарка и предпринимательница, организовавшая заведение. В нем угорели пятеро пенсионерок, проживавших в одной комнате. Вероятно, из-за замыкания электропроводки начали тлеть кровати. Спастись у женщин шансов не было. Ведь дверь в комнату была плотно закрыта, а ручка была только снаружи. На окнах – решетка.

Выяснилось, предпринимательница арендовала двухэтажное здание, а заведение для пожилых людей не зарегистрировала, поэтому контролирующие органы соблюдения норм проверить не могли. У предпринимателя есть, по меньшей мере, еще четыре таких заведения в Днепре. Там уже провели обыски. За нарушение правил пожарной безопасности трем фигуранткам грозит до восьми лет заключения.

"Есть лицо, которое организовало пансионат для пожилых людей, и вообще должно контролировать, что там происходит, есть ли там пожарная безопасность, сигнализация пожарная, или соответствуют нормы. Такие вещи, как закрытая дверь, решетки на окнах, говорят о явном несоблюдении пожарных требований", – сказал Максим Кудрявцев, заместитель начальника управления областной прокуратуры.

Новости Днепра: трем подозреваемым после пожара в частном заведении для престарелых будут выбирать меру пресечения

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