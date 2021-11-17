Смертельный пожар в доме престарелых в Днепре: полиция задержала двух человек

Пожар унес жизни пяти женщин.

После смертельного пожара в частном доме для престарелых в Днепре задержали два человека. Кроме администратора, ждет подозрения еще и няня-санитарка, отвечавшая за комнату, где проживало пятеро женщин. Они погибли.

Детали трагедии рассказали 17 ноября в сюжете ТСН.Ранок.

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Пятеро женщин, живших в одной комнате, спастись не смогли. Дверь в помещении, где их держали, была плотно закрыта, а открыть ее можно было только снаружи. Погибшим пенсионеркам – от 75 до 89 лет. Передвигаться им было тяжело. Предварительно, они все угорели.

"Кондиционер, который там работал, был подключен через два удлинителя. Там, вероятно, произошла такая перегрузка. Этот удлинитель начал тлеть, начал капать пластмассой на матрас. От этого случилась эта трагедия", — говорит начальник ГУ ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Пожар в доме престарелых: два человека задержаны

О пожаре в соседних помещениях даже не догадывались. Комната, где произошла трагедия, была плотно заперта. Матрас тлев и погас наконец сам, объясняют спасатели. Женщин уже без признаков жизни нашла администратор частного дома для престарелых с утра. Впрочем, в полицию сообщили всего через несколько часов, говорят правоохранители. "Умысла, я думаю, не было. Но несоблюдение своих функциональных обязанностей привело к таким тяжелым последствиям", — говорит начальник начальника следственного управления полиции Днепропетровской области Андрей Мельниченко.

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Ни пожарной сигнализации, ни соблюдения правил безопасности – нарушения правоохранители уже зафиксировали. Ждут результатов экспертиз. В то же время, уже известно, что предпринимательница просто арендовала частный дом. "Он работал нелегально. Не был зарегистрирован в реестре предоставлятелей социальных услуг. Поэтому нам об этом заведении, к сожалению, ничего неизвестно", — говорит руководительница Управления соцзащиты Днепра Ирина Максименко.

За пребывание в заведении, которое начало работу летом, брали по меньшей мере десять тысяч гривен в месяц. Обещали круглосуточный уход. К моменту трагедии было 30 жителей. Сейчас жителей здесь нет: кого-то доставили в другие частные заведения, кого-то забрали родственники.

Представители уполномоченного по правам человека говорят: заведение не проверяли, однако имели жалобу на эту же предпринимательницу в отношении другого дома престарелых. В настоящее время полиция открыла производство по нарушению требований пожарной безопасности. Виновным грозит до восьми лет заключения. Задержали администратор заведения и санитарку.

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