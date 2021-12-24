Смертельный пожар в отеле под Винницей: арендаторке избрали меру пресечения

При пожаре погибла молодая девушка.

В Виннице суд избрал меру пресечения арендаторке гостиницы, где произошел масштабный пожар.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 декабря.

Она получила два месяца под круглосуточным домашним арестом. Ее следователи считают виновной в трагедии. Якобы 46-летняя женщина пустила жильцов в корпус, который не был сдан в эксплуатацию. По предварительным выводам, причиной пожара стало сокращение электросети на шестом этаже.

"У меня была предварительная договоренность о размещении детей в коттеджах, которые есть у меня в аренде. Резко похолодало. Я решила туда пересилить детей без ведома владельца. Как появились работники на шестом этаже, я не знаю", — говорит арендатор Жанна Орочинская .

Новости Винницы: суд избрал меру пресечения арендатору гостиницы, где произошел масштабный пожар

Напомним, пылал загородный комплекс. На момент возгорания в отеле было более полусотни детей, приехавших на спортивные соревнования. Они не пострадали. Люди, чтобы не сгореть заживо, выпрыгивали из окон шестого этажа. От полученных травм погибла 21-летняя девушка, работавшая кухаркой в отеле. Еще два человека оказались в больнице в тяжелом состоянии.

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