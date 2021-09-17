Смертельный взрыв в Карпатах: в каком состоянии туристы, которые пострадали у костра

Смертельный взрыв в Карпатах: в каком состоянии туристы, которые пострадали у костра

В одной женщины есть угроза жизни, накануне ее прооперировали.

Трех травмированных в результате взрыва в Карпатах туристок уже перевели в ожоговое отделение областной больницы в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 17 сентября.

Медикам удалось вывести ее из шокового состояния и стабилизировать. А вот четвертая, самая тяжелая пострадавшая, до сих пор находится в реанимации. Ведь она потеряла много крови и имеет очень серьезные травмы, в частности, рук и глаз. Накануне ее несколько часов оперировала команда врачей.

"В одной пациентки угроза жизни. Но мы думаем, что все будет хорошо. Относительно других — угрозы жизни нет", — рассказала заведующая отделением неотложной помощи областной клинической больницы Иванна Васкул.

Напомним, пострадавшие вместе со своими друзьями и родными — всего 12 человек — путешествовали по Карпатам. Остановившись на ночлег, разожгли костер, а затем в нем раздался взрыв. Двое мужчин погибли на месте — они сидели ближе к огню. Четверо женщин получили травмы.

Уцелели из компании только те, кто именно тогда пошел искать хворост, и двое маленьких детей, которые уже крепко спали в палатке. Полиция озвучила вероятную причину взрыва — старый снаряд. А как он оказался в костре — еще должны сказать эксперты.

Новости Украины: травмированных в результате взрыва в Карпатах перевели в ожоговое отделение

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