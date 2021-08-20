Смертельные забавы на матрасе: возле Лазурного ищут мужчину, 8-летний сын которого утонул в море

Смертельные забавы на матрасе: возле Лазурного ищут мужчину, 8-летний сын которого утонул в море

Мужчина с сыном пошли купаться на матрасе на дикий пляж острова Джарылгач.

Трагедия на воде. Сегодня утром, 20 августа, возобновили поиски мужчины, которого накануне вместе с сыном унесло в море на матрасе возле острова Джарылгач, в Херсонской области.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

8-летний мальчик утонул. Его тело уже нашли. А отец пропал без вести.

Семья приехала из Львова на отдых в село Лазурное. Мужчина с сыном пошли купаться на матрасе на дикий пляж острова Джарылгач. Когда долго не возвращались, мать вызвала помощь.

Водный патруль нашел мальчика недалеко от берега и вытащил его на берег. Ребенка пытались реанимировать, но было поздно.

Для поисков отца спасатели развернули масштабную поисковую операцию. На ночь ее приостанавливали. Сегодня же водолазы продолжат обследовать морское дно.

Новости Украины: в Херсонской области возобновили поиски мужчины, которого унесло в море на матрасе

Напомним, в Одесской области спасли 12-летнего парня, которого унесло на матрасе.

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