Смертельные забавы на матрасе: возле Лазурного ищут мужчину, 8-летний сын которого утонул в море

Мужчина с сыном пошли купаться на матрасе на дикий пляж острова Джарылгач.
Трагедия на воде. Сегодня утром, 20 августа, возобновили поиски мужчины, которого накануне вместе с сыном унесло в море на матрасе возле острова Джарылгач, в Херсонской области.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.
8-летний мальчик утонул. Его тело уже нашли. А отец пропал без вести.
Семья приехала из Львова на отдых в село Лазурное. Мужчина с сыном пошли купаться на матрасе на дикий пляж острова Джарылгач. Когда долго не возвращались, мать вызвала помощь.
Водный патруль нашел мальчика недалеко от берега и вытащил его на берег. Ребенка пытались реанимировать, но было поздно.
Для поисков отца спасатели развернули масштабную поисковую операцию. На ночь ее приостанавливали. Сегодня же водолазы продолжат обследовать морское дно.
Напомним, в Одесской области спасли 12-летнего парня, которого унесло на матрасе.