Смертоносные остатки послужат на пользу ВСУ: волонтеры и художники организовали оригинальное мероприятие

Светильник из гильзы пушки и инсталляция из обломков вражеского СУ-35. В Кропивницком волонтеры уже во второй раз проводят аукцион военных трофеев в поддержку ВСУ. Смертоносные обломки художники превращают в настоящие шедевры, а деньги от их продаж идут на защиту Украины, говорится в ТСН.

Гильза от пушки "Гиацинт-Б" - теперь дизайнерский светильник с мягким светом для покоя и уюта. Рядом украинский стальной сокол рвет на куски обломок вражеского СУ-35. Все это лоты второго аукциона военных трофеев в пользу ВСУ. Началось с того, что волонтеры благодаря донатам закупили фронтовые принадлежности более чем на миллион гривен. Военные же в знак благодарности посылали добытые в бою трофеи. Так и появилась идея подарить смертоносным обломкам вторую жизнь. “Превратить оружие в искусство. Человек является разрушителем, человек является творцом. Мы творим, как и весь наш народ. Мы защищаемся. Мы чужого не берём, мы создаем. А захватчик - он умеет только уничтожать и убивать”, - говорит художница Виктория Белинская.

Во время первого аукциона волонтеры собрали около ста тысяч гривен, купили генератор, "Старлинк" и рюкзак с медикаментами. Теперь потребностей больше. "Если идти по 35-й, то там боевым медикам нужно авто для эвакуации раненых, на счет 126-й - там ребятам нужны приборы наблюдения и радиоприборы, 57-я - там приборы связи, рации", - рассказывает волонтер.

Стартовая цена каждого лота – от 5 тысяч гривен. Чтобы закупить все необходимое для военных, нужно более полумиллиона.

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