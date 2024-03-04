Смертоносные "птички": как украинские военные инженеры создают FPV-дроны за считанные часы

Украинские FPV-дроны разносят российские позиции на Горловском направлении фронта. Россияне жалуются, что дроны-камикадзе обходят их средства РЭБа, громят российскую технику и уничтожают живую силу.

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертельных дронов для оккупантов, чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.

Об этом говорится в репортаже съемочной группы корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой из Донбасса.

Смертоносная птичка, способная нести до трех килограммов взрывчатки к вражеским позициям, взлетает в небо. Боец на позывной "Вжик" тестирует дрон-камикадзе, изготовленный всего за час до этого.

Боец на позывной "Вжик"

"Это дрон из новенькой партии, один из них собран на тест. Собирается, проверяется, если он хорошо летает, берутся все остальные, клепаются, доставляются на него БК и они едут выполнять свое предназначение", - говорит "Вжик".

Военный инженер создает FPV-дрон

Паяльник в руках инженера, стеллажи с микрочипами и деталями, распечатанными на 3D принтерах прямо здесь. Эротические фото девушек на стене для боевого настроения и через час эти элементы и запчасти превращаются в смертоносное изделие – ударный беспилотник как основной вид оружия современной войны.

Прошивка и программная утварь – главный козырь этих летунов, чтобы он был эффективен на поле боя. Мозги беспилотника должны работать так, чтобы быть незаметными для используемых россиянами частот. Тогда пилот сможет направить ударный дрон за передний край оборонной линии.

FPV-дроны

"Эта работа достаточно обширна, она занимает до часа, потому что ее нужно не только пропаять, но еще и настроить. Очень интересно, я начал только здесь этому учиться, но мне нравится. И еще [нравится] смотреть потом вечером, когда приезжает пилот показывает видео — результат твоей работы", — говорят военные инженеры.

А результат работы ударных дронов, смастеренных инженерами 24 бригады вплотную к линии фронта — разнесенные позиции оккупантов, сожжена техника и уничтожена вражеская сила, пытавшаяся продавить линию обороны на Горловском направлении.

Результат работы украинских FPV-дронов

Чтобы все это работало беспрерывно, бойцам нужна помощь с тыла. Чтобы своевременно закупать необходимые детали и эффективно уничтожать врага, аэроразведчики открыли сбор на нужды роты ударных БПЛА. По QR-коду каждый может стать частью обороны прямо сейчас.

Украинский FPV-дрон

Также воины нуждаются в умелых руках программистов и инженеров. "Вжик" в мирной жизни занимался программным обеспечением. Свой первый ударный дрон собирал около месяца. Теперь на это уходит пару часов времени.

Россияне несколько продвигаются по Бахмутскому направлению, бросая свои резервы на штурмы Ивановского. Чтобы улучшить свое тактическое положение и больше давить на город Часов Яр пытаются продавить наших защитников в направлении Торецка. Бойцы, несмотря на сокрушительные авиаудары по городу, сдерживают вражеское нашествие. И в большинстве благодаря самодельным ударным дронам, которые русские РЭБы не способны заблокировать или посадить.

Напомним, в Минстратегпроме ранее сообщили, что в январе-феврале 2024 года украинские производители изготовили около 200 тыс. FPV-дронов. Всего в этом году Украина планирует произвести 2 млн дронов разных типов.

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