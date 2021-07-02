Смешивание вакцин от COVID: кому в Украине могут разрешить комбинацию различных препаратов

Смешивание вакцин от COVID: кому в Украине могут разрешить комбинацию различных препаратов

Национальная ескпертна группа по вопросам иммунопрофилактики не запретила совмещать препараты.

В Украине могут сочетать вакцины от коронавируса различных типов.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, Национальная ескпертна группа по вопросам иммунопрофилактики рассматривала этот вопрос и не запретила совмещать препараты. Впрочем, в приоритете должна быть вакцина одного производителя для одного человека.

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"Жесткой рекомендации их обязательно смешивать нет. Однако они (техническая группа экспертов — Ред.) Не запрещают это делать. Если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция, то в таком случае вторая доза может быть другого производителя или иного типа. Это для того, чтобы минимизировать случаи неблагоприятных событий", — рассказал он.

Представитель Минздрава отметил, что результаты исследования свидетельствуют о том, что сочетание вакцин более иммуногенное — иммунитет формируется сильнее.

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"История возникла в Европе, когда первая доза вводимой вакцины AstraZeneca призвела к нежелательным побочным явлениям. Была гипотеза, что эта вакцина связана со случаями тромбозов или миокардит. Пока шло расследование, то было решено: людям, которые получили первую дозу AstraZeneca, уколоть препарат другого производителя. Поэтому в Європе некоторые люди получили первую дозу AstraZeneca, а вторую — Pfizer. Некоторые страны рассматривают это как один из механизмов усиления иммунного ответа человека", — говорит Игорь Кузин.

Напомним, исследование Оксфордского университета показало, что комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность. Лучше антитела формировались у людей, получивших два укола Pfizer. Смешанный вариант давал меньший эффект, но лучше, чем две дозы препарата AstraZeneca.

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