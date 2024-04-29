"Смирился со своей смертью": тяжелораненый военный рассказал об ужасах плена и возвращении домой

Теперь Дмитрий снова работает в "Укрзализныце".

26-летний Дмитрий Половян пошел воевать добровольцем и получил тяжелые ранения. После тяжелых ранений был парализован и в плену уже простился с жизнью. После освобождения овладел новой специальностью на железной дороге и уже делает первые шаги.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Дмитрий сам пришел в военкомат

Дмитрий Половян из династии железнодорожников. До полномасштабного вторжения россиян работал в депо бригадиром аккумуляторного отделения. После тяжелого ранения такие обязанности выполнять не может.

Дмитрий Половян отправился в военкомат в феврале 2022-го.

"Мне сказали, ты слишком молод, зачем ты сюда пришел", - вспоминает мужчина.

Однако был настроен решительно. В конце концов убедил, чтобы его мобилизовали. Воевал в составе 46-й бригады. В июле 22-го вместе с побратимами наткнулся на секретный наблюдательный пункт врага. Россияне открыли огонь.

"Мне прилетело в грудь под броню из пулемета - по ногам, животу, спине, руке, позвоночник задело", - говорит Дмитрий.

Дмитрий Половян

Дмитрий рассказал об ужасах плена

Мать Дмитрия вспоминает: как только с сыном исчезла связь, почувствовала неладное.

"Плакала и молилась, я знала, что с Димой что-то случилось, но я всегда была уверена, что мой Дима жив", - говорит мать мужа Ольга Половян.

Около суток Дмитрий пролежал раненый. Его нашли россияне и взяли в плен. Пока родные пытались выяснить его судьбу, пленного Дмитрия россияне вывезли в Крым. После ранения в позвоночник он не чувствовал тела и конечностей - был лежачим. Только поэтому избежал пыток.

"Смирился со своей смертью. Как мне причинять боль, я в то время не чувствовал ничего кроме этой руки и то едва ли. Ногу сломают, то пусть ломают, мне было все равно", - говорит он.

Однако как издевались над его собратьями, видел каждый день.

"Заставляли на поломанных ногах идти на допрос, некоторых били, некоторых тыкали шилом", - вспоминает Дмитрий Половян.

Говорит - в плену бойцы очень поддерживали друг друга. У кого были силы, по возможности массировали его парализованное тело. Даже некоторые из медперсонала помогали.

Дмитрий Половян

После реабилитации Дмитрий вернулся на работу

Он дождался обмена. Домой попал через три месяца в тяжелом состоянии. Еще и похудел на 50 килограммов. После реабилитации Дмитрий передвигается на кресле колесном, но понемногу начинает ходить. Вернулся на работу. В депо для него обустроили временный пандус.

Адаптировать для раненых рабочие места планируют во всех регионах, говорят в "Укрзализныце". Защищать страну отправились более 10 тысяч железнодорожников. За ними сохраняют рабочие места. А раненым предлагают новые.

"Вместе с ветераном ищем решение что именно ему нужно, или это пандус, или широкие входные двери, чтобы человек, чтобы человек мог самостоятельно без помощи других заходить", - говорит специалист "Укрзализныци" Елизавета Кравец.

Специальность расшифровщика движения поездов Дмитрий овладел быстро. Дмитрий же имеет цель - стать на ноги и жениться А еще мечтает когда-то вернуться на службу в качестве инструктора. Говорит, с детства хотел быть военным.

Дмитрий Половян на работе

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