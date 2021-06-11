Смоет несколько сел: в Запорожье не исключают разрушения дамбы после постоянных подтоплений

Жители сел годами живут с затопленными подвалами, но в этом году ситуация стала критической.

На Запорожье массово подтапливает села на берегу Каховки. Речь идет о сотнях домов по меньшей мере в трех населенных пунктах. Из-за проседания почвы жилища покрылись трещинами, несколько зданий рухнуло. От Каховского водохранилища села отделяет лишь насыпная дамба, и люди опасаются, что сооружение не выдержит ближайшее время.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Подвалы и хозяйственные сооружения затоплены, глубина иногда доходит до метра. Запасы овощей, картофеля и закруток сейчас под водой. Подтопление здесь регулярные — уже почти 10 лет. Но этим летом ситуация стала уже критической, рассказывают люди. Дома на береговой линии с Каховкой сыплются буквально на глазах, несколько завалились, другие — держатся на уголках и металлических подпорках. «Идет трещина. Каждый год замазывают, она снова сантиметров пять. Получается дом так плавает», — говорит житель Каменки-Днепровской.

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От Каховского водохранилища Каменку вместе еще с двумя селами отделяет рукотворная дамба. Она буквально пропитана водой. Откачивать ее из почвы должна насосная станция и система скважин, которые идут вдоль всего берега. Как справляется система, Роман показывает на примере собственного огорода. Между теплицами у мужчины мох, часть сооружений — затоплены. «Аквариум, бассейн — только рыбу разводить», — говорит мужчина.

Защитными сооружениями Каховки занимается Госводхоз. Четыре года назад после масштабных подтоплений здесь провели многомиллионную реконструкцию. Местные власти отмечают, сразу указывали, что работы проводятся в ненадлежащий способ, однако высокие должностные лица закрывали на это глаза. «Все скважины эти заиливаются, их надо ершить, финансирование также не хватает», — говорит заместитель городского головы Каменки-Днепровской Андрей Кононенко.

В водхозе своей вины не признают. Мол, предыдущие работы выполнили, а вот финансирование второй очереди реконструкции вынуждены перенести на следующий год, потому что в этом денег в бюджете нет.

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«Сроки выполнения работ на защитных массивах перенесено на 2022. Ориентировочная стоимость выполнения строительных работ по реконструкции составляет более 66 миллионов гривен. Приближение сроков выполнения работ возможно лишь при условии выделения из государственного бюджета дополнительных средств», — говорится в документе.

Пока чиновники решают, кто именно будет заниматься проблемой, во дворах людей вырос уже двухметровый тростник. В общем подтоплено уже 9 гектаров территории, пострадали по меньшей мере 300 домов. Но больше всего на Запорожье опасаются, что дамба, которая отделяет Каховку от Каменки, не выдержит постоянного размыва почвы. В таком случае сразу несколько населенных пунктов уйдут под воду.

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