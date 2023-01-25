Смогут дойти до Азовского моря: эксперт рассказал о новом вооружении

По словам эксперта, новое вооружение поможет быстрее приступить к деоккупации Крыма.

Благодаря новому вооружению, которое получила Украина, ВСУ смогут заблокировать россиянам сухопутный коридор в Крым и дойти до Азовского моря.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Нам передали те позиции, которые мы спрашивали для выполнения одной крупной наступательной операции – стратегического наступления. В большинстве своем это выход на азовское побережье", – сказал Свитан.

Эксперт рассказал, что Украина подготовила новые силы по выполнению стратегического плана.

"После выполнения этой задачи произойдет обрушение Запорожского, Херсонского фронта и начнется деоккупация Крыма", — заявил он.

Полковник подчеркнул, что по некоторым позициям удалось получить даже большее количество оружия, чем просила Украина.

"Допустим, тех же бронемашин дали более 1000, хотя спрашивали около 700. Танков нам дали более 150 – это больше половины того, о чем просили", – добавил эксперт.

Оружие для Украины: что известно

Отметим, что, по словам Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

Впоследствии стало известно, что Танки Leopard 2 будут в Украине – Германия разрешила поставлять эти танки. Ранее желание передать Украине роту Leopard 2 выразила Польша.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что Украине нужны ракеты ATACMS, чтобы уничтожать логистику россиян и не допустить очередную "большую бойню" на новых линиях фронта.

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