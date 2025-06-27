Смогут ли FPV-дроны охотиться на людей в Киеве, Львове и Черновцах: эксперты о новейшей угрозе

Эксперты не исключают, что россияне могут запускать гораздо больше дронов по большим городам, которые будут охотиться на прохожих и транспорт. / © ТСН

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После того, как известная общественная деятельница и руководительница «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская сделала жуткий прогноз на 2026 год относительно возможных российских атак с помощью тысяч дронов-постоянных «охотников» по Львову, Черновцам, Киеву, Днепру и Запорожью, на ее пост в соцсетях отреагировали сотни украинцев.

Некоторые согласились с мнением Берлинской о том, что это может стать печальной реальностью, потому как примером таких действий оккупантов является Херсон, где дроны охотятся на гражданских и даже на общественный транспорт.

Какая именно угроза назревает для прифронтовых и отдаленных от линии боестолкновения городов — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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«Что касается Днепра и Запорожья, то это фактически прифронтовые города. Особенно — Запорожье. Там БПЛА могут длительное время находиться в режиме ожидания или проведения определенных розведывательных действий. Российские дроны это время от времени совершают. Расстояние от линии фронта до пригорода Запорожья местами составляет около 40 км. Наиболее модернизованные системы российских дронов на оптоволокне способны преодолевать расстояние до 40 км. Такие риски существуют, и это нужно признавать», — говорит Селезнев.

И продолжает: «Что касается западных регионов Украины, там россиянам это реализовать технически крайне сложно. Вопрос — в ресурсах. Очевидный вопрос — сколько они смогут продержаться в воздухе. К тому же работают разные составляющие украинских Сил обороны. Да, не все из них могут работать по тем российским дронам, которые летят на высоте более 2 км. Но есть авиация, в частности — легкомоторная, есть зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия».

По мнению Селезнева, вопрос использования дронов сейчас меняется.

«Стоит ли делать акцент на том, что все пропало? Я бы не рискнул. Силы обороны и наши производители работают над тем, чтобы усиливать компоненту противодроновых мер. Есть ли у нас в этой части проблемы? Да, есть. Нарекания относительно рационального использования государственных средств, тендерных процедур абсолютно справедливы. По всей вероятности, Мария Берлинская пытается привлечь внимание к тому, что российская армия начинает менять тактику применения дронов. Но говорить, что все пропало и что мы находимся в точке невероятного уровня кризиса — я бы не сказал такого», — высказывает свое мнение Селезнев.

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Дроны над городами все же могут появиться

По наблюдениям Селезнева, сейчас кое-где есть новая тенденция.

«Это использование дронов-«маток». Как известно, такие БПЛА на своих подкрылках переносят FPV-дроны, которые затем выполняют соответствующее полетное задание», — говорит аналитик.

По словам Селезнева, российская армия часто обновляет концепцию использования беспилотных систем. Но это, по его мнению, не означает, что БПЛА в режиме ожидания в ближайшее время начнут массово атаковать удаленные от фронта города. При этом он не исключает, что увеличенная опасность есть для Сум, Запорожья, Краматорской и Константиновской агломераций.

Ранее сообщалось о том, почему две стены больше не спасают и что будет дальше.

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