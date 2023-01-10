Смогут ли оккупанты после Соледара окружить Бахмут и что будет после этого: прогноз эксперта

Если враг не сможет взять Бахмут, то вынужден будет перейти к менее интенсивным боевым действиям.

Перегруппировка российских войск в районе Соледара не приведет к захвату врагом Бахмута, а после поражения оккупанты вынуждены будут остановиться, как в свое время – после штурма Северодонецка и Лисичанска.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Соледарская перегруппировка (войск противника – ред.) не может способствовать (окружению Бахмута – ред.). Если мы посмотрим на линию боевого столкновения, будет видно, что для того чтобы окружить Бахмут из района Соледара, то нужно приложить еще невероятные усилия. И у меня большие сомнения, что у российских войск есть такие силы", – сказал эксперт.

Он пояснил, что для российских захватчиков сегодня важно показать любую победу, несмотря на потери, с которыми они не считаются.

"Поэтому говорить о том, что со взятием Соледара создается серьезная угроза окружения Бахмута, — пока рано. Потому что противник будет продвигаться там в местности, достаточно застроенной, поэтому для маневров у него там пространства недостаточно. И надо понимать, что там оборона наша готовилась не один год, и мы можем противостоять противнику", – отметил Грабский.

Что станет мишенью врага после Бахмута

По словам военного эксперта, если в этих напряженных боях противник не сможет взять Бахмут, то вынужден будет перейти к менее интенсивным боевым действиям.

"То есть будут продолжаться обстрелы, возможно, будут и дальше сносить населенные пункты, расстреливая их. Но каких-то активных действий на этом направлении они уже просто не смогут провести, потому что потери их будут чрезвычайно велики", – убежден Грабский.

Он добавил, что со временем российские войска могут переформатироваться, подтверждением чего является частичная мобилизация в РФ. Возможна переброска дополнительных сил на этот участок фронта.

"Но, пожалуй, они будут вынуждены остановиться, как в свое время они остановились в районе Белогоровки Луганской области после довольно отчаянных попыток штурмовать Северодонецк, Лисичанск. Да, их захватили, но в дальнейшем их наступательного потенциала уже просто не хватило, и они вынуждены были остановиться. Собственно, мы на том участке и наблюдаем такую достаточно стабильную линию обороны, где ведутся бои, но их интенсивность уже не такая, как была во время северодонецкой битвы. Та же ситуация может сложиться и здесь", – прогнозирует военный эксперт.

Напомним, после месяцев неудачных попыток захватить Бахмут, новой мишенью войск РФ и вагнеровцев стал город Соледар в Донецкой области. Враг атаковал город, зашел внутрь, однако ВСУ остановили продвижение противника.

Военно-политический обозреватель Олександр Коваленко сообщил, что оккупанты находятся в пределах Соледара, однако у них уже нет ресурса, чтобы полностью взять город под свой контроль. Россияне сейчас отправляют подкрепление на Бахмутское направление.

По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, вражеская атака на Соледар – попытка "сохранить лицо" после месяцев неудачных попыток захватить Бахмут.

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