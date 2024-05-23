Смогут ли россияне подойти поближе к Харькову и бить по городу из артиллерии: волонтер дал ответ (видео)

Юрий Сапронов объяснил, что россияне не смогут подойти ближе 19 км до Харькова, а с таких позиций они смогут добивать только северную часть города.

Бизнесмен и волонтер из Харькова Юрий Сапронов рассказал о том, смогут ли россияне подойти поближе к городу и бить по нему из артиллерии.

Об этом Сапронов сообщил в эксклюзивном интервью ТCН.ua.

"Тут простая математика: от Харьковской окружной дороги до границы – 21 километр. До населенного пункта Липцы, куда они давили и возле которого наши парни их остановили – от окружной дороги, наверное, 12 или 13 километров. Теоретически, если они встанут в Липцах (гаубица 152-го калибра – максимальная дальность 24 километра), то условно почти до центра города они добьют. Но, во-первых, они никогда не встанут, даже если подойдут к Липцам, потому что сразу же всей этой артиллерии не будет за час. Значит они должны встать дальше, то есть максимум – село Красное или село Глубокое, это километров 19", – говорит волонтер.

Юрий Сапронов отметил, что с таких позиций россияне смогут добивать только северную часть Харькова.

"Ничего у них не получится... Конечно, артиллерия и минометы, если поставят ближе – интенсивность ударов будет гораздо выше, безусловно, но я не вижу, как они это сделают. А С-300 и все эти их "Искандеры" Юрий Сапронов они прилетают и прилетают, это не зависит от их наступления и от их продвижения ближе к Харькову. Липцы – важный населенный пункт, возвышенность, но там три таких подразделения наших стоят, что от одних слов, что там стоит такая-то бригада, русские должны остановиться. Потому что "люлей" от этой бригады получали они везде – и в Бахмуте, и в Авдеевке", – заключил волонтер.

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Напомним, в четверг, 23 мая, в Харькове раздались мощные взрывы. Оккупанты нанесли 10 ударов по городу. В частности под удар врага попали частное предприятие и транспортная инфраструктура. Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до семи, пострадали до двух десятков человек.