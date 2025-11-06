ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
1609
1 мин

Смогут ли у должников забирать квартиру даже если там прописан ребенок: адвокат удивил заявлением

Адвокат объяснил, когда у украинцев будут забирать жилье из-за долгов.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Смогут ли у должников забирать квартиру даже если там прописан ребенок: адвокат удивил заявлением

Нормы нового проекта закона Украины об исполнительном производстве содержат ссылку на то, что исполнитель может инициировать реализацию жилья должника, даже если там есть дети.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал адвокат Роман Ухов.

«Но все эти решения принимаются на основании обращения в суд и привлечения в органы опеки. В случае принятия закона, исполнителям будет упрощен порядок инициирования таких вопросов. Что касается реализации права на единственное жилье, которое есть у лица, во-первых, оно должно происходить, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (160 тысяч гривен — ред.). Во-вторых, такая реализация, если там есть дети или маломобильные лица, с инвалидностью и т.д., должна происходить по обращению и привлечению соответствующих органов опеки и попечительства. То есть просто взять и реализовать единое имущество должника нельзя — механизм там сильно не будет меняться», — говорит Роман Ухов.

Больше читайте в материале: Из-за долга за коммуналку смогут забрать единую квартиру: Рада поддержала скандальный законопроект — что известно

1609
