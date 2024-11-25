Смогут ли украинцы получить компенсацию от России из-за войны войны: что известно

Чтобы россиян не только сочли виновными, но и заставили заплатить, просто собрать информацию мало.

Россия должна заплатить за уничтоженное имущество украинцев. Первые решения о компенсациях могут появиться в две тысячи двадцать седьмом году. Такой прогноз озвучили в Международном реестре в Гааге, где принимают заявки от пострадавших украинцев.

Кто может претендовать на компенсации, как собирать доказательства и главное – как заставить Россию заплатить счета, разбиралась корреспондентка ТСН Александра Митина.

Аудитория Амстердамского университета в качестве судебного зала в Украине. Такие дела называют постановочными, на них обучаются будущие юристы. Сегодня задача – глобальнее. Доказать, что так называемые доказательства ОСИНТ – это сбор информации и материалов из открытых источников, можно использовать, чтобы Россия ответила за содеянное.

Аудитория Амстердамского университета

Иск Марии вымышленный, но история - реальная, одна из тысяч подобных: россияне сначала уничтожили квартиру в Мариуполе. А потом возвели на месте дома новый, незаконный. Все, что появляется на экране - снимки, свидетельства и видео - настоящее, найденное юристами в интернете.

"Мы не можем поехать на оккупированные территории, мы не можем отправить туда расследователей. Но есть гигантское количество доступной информации, которая подтверждает ущерб нанесенный российскими оккупационными войсками и строительными компаниями. Поэтому пора начать использование доказательств ОСИНТ не только в уголовных, но и в гражданских делах в Украине", - говорит директор фонда OSINT FOR UKRAINE Денис Дерису.

Чтобы сопоставить карту разрушенного Мариуполя со спутниковыми фотографиями до оккупации - нужно всего несколько минут. Доказательствами из открытых источников может стать любая информация, которая доказывает факт преступления.

Чтобы россиян не только признали виновными, но и заставили заплатить, просто собрать информацию мало. Юрист Юлия Зискина - одна из тех, кто разыскивает российские активы за рубежом и пытается добиться их использования для будущих компенсаций украинцам.

"Единственный жизнеспособный источник финансирования - замороженные российские активы. На сегодня по всему миру их есть 300 миллиардов долларов. Россия уже должна Украине 486 млрд долларов, и это только объекты гражданской инфраструктуры и имущественные убытки", - говорит юрист Юлия Зискина.

Юлия Зискина.

Адрес этого офиса в Гааге называть нельзя. Международный реестр убытков - за несколько месяцев работы здесь получили уже 12 тысяч заявлений от украинцев. А в целом ждут до 8 миллионов.

"Если все пойдет согласно плану, то до конца следующего года будет договор о создании компенсационной комиссии, и она начнет работу в 26-м году, мы надеемся. Решение об определении размера компенсаций начнут появляться в 27 году - это тот горизонт, о котором мы можем говорить", - говорит Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины.

Но сначала Украина должна договориться с западными партнерами о следующих этапах - как принимать решения о компенсациях, и где на них брать деньги. Чтобы все жертвы российской агрессии получили должное. Как во время учебного суда в Амстердаме.

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