Михаил Подоляк / © Associated Press

Россия не остановится до тех пор, пока не проиграет стратегически, а западные партнеры все еще живут в иллюзии, что с Путиным можно договориться.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Натальи Мосейчук на YouTube канале.

«Мы же видим, что Россия останавливаться не будет. Они откровенно говорят, что мы будем их убивать независимо ни от чего. Для президента важно решить вопрос о ресурсной консолидации наших партнеров, они все еще живут в иллюзорном мире, где с Россией можно решить вопрос по телефону. Он сконцентрирован на 98% на том, чтобы получить противовоздушные инструменты, нужные нам ракеты, чтобы переносить войну и масштабировать на территории России. Президент это осознает и работает в этом направлении», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что украинцы платят высокую цену за право жить.

«Сидит особь — Путин — и говорит, что я продолжаю убивать. А все говорят: „Давайте мы ему позвоним, мы с ним поговорим о чем-нибудь“. А ты платишь эту цену. И люди будут все это помнить, будут об этом думать. Потому что это высокая цена за право жить», — отметил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что украинцы должны помнить, что Россия пришла к нам домой нас вырезать.

«Я хочу, чтобы мы запомнили: России для нас не существует. Это не вопрос языка, культурного продукта или информации, „брать — не брать“. России для нас не существует, потому что они пришли к нам домой вырезать нас. И это будет всегда вписано: 10, 20, 30, 100 лет. Может, потом они будут тратить сумасшедшие средства на то, чтобы пропагандистки это все как-то обыграть, что это все Путин сделал и т.д., но внутренне это будет наша основа — для нас России не существует. И главное, чтобы Россия стратегически проиграла», — сказал он.

Отвечая на вопрос Мосейчук, Подоляк также допустил, что первый послевоенный парад в Украине будет сверхэмоциональным: одновременно и радостным, и грустным, поскольку у людей много усталости и боли от потерь, но также надежды и благодарности. Но десятки тысяч людей потеряли буквально все.

