Смогут ли ВСУ выгнать россиян из Украины до границ 91 года военным путем: ответ Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

"Война по своей природе непредсказуема, поэтому мы всегда стараемся быть осторожными и не делать слишком больших прогнозов. Но то, что мы уже видели — это сила, это умение украинских Вооруженных сил. Президент Путин думал, что он возьмет под контроль Киев за считанные дни. Вместо этого украинские Вооруженные силы оттеснили захватчиков на север в самом начале войны, затем на восток — на харьковском направлении, затем на юге, освободив Херсон", — сказал он.

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Генсек НАТО отметил, что сейчас весь мир видит, как украинцы противостоят тысячам и тысячам российских войск, которых кидают на поле боя, пытаясь снова захватить части украинских территорий.

"Поэтому, по-моему, храбрость, сила и упорство украинских Вооруженных сил, помноженная на все большую поддержку членов НАТО и государств-партнеров, сделает возможным для Украины выиграть эту войну. А это чрезвычайно важно, потому что в противном случае мир станет намного опаснее и уязвимее", — резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, чтонаступление России уже началось.

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