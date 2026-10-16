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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Смотрел в окно и получил тяжелые травмы: медики поразили последствиями игнорирования сигналов тревоги в Киеве — видео

Медики Киевской больницы скорой помощи рассказали о спасении пострадавших в результате удара дрона по девятиэтажному дому, о травмах глаз, полученных из-за любопытства, а также о пациентах в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Нелли Ковальская
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Больница в Киеве

Больница в Киеве

Обстрелы последних месяцев превратили киевские больницы в настоящие крепости. Число пациентов там значительно возросло, а условия работы из-за отключений электроэнергии в столице и логистических проблем ухудшились.

Как медики выдерживают эту нагрузку и справляются с ней — в репортаже Нелли Ковальской из городской больницы скорой помощи.

В больнице много пострадавших из-за обстрелов

Городская больница скорой помощи. Несколько припаркованных рядом «скорых», которые привезли сюда пациентов. Длинный-длинный коридор. У приемного постоя — суматоха: прямо на наших глазах здесь пытаются спасти человека.

Рядом — реанимация, и сейчас здесь нет ни одного свободного места. Этот парень дышит с помощью аппарата, а его лицо покрыто слоями бинтов. Он — самый молодой в этой реанимационной палате.

Заведующий отделением реанимации Игорь Малыш: «Это молодой парень, ему 19 лет. Он смотрел в окно, и в этот момент произошел взрыв. У него повреждено лицо, у него поврежден череп, у него повреждены глаза… Он стоял у окна и смотрел, что там летает».

Заведующий отделением реанимации рассказывает: накануне парня более шести часов оперировали лучшие офтальмологи Киева, чтобы у него был шанс прозреть. Врачи отмечают, что такая надежда есть.

По словам местных медиков, во время массированных обстрелов людей с такими ранениями доставляют всё чаще. Обычно глаза теряют из-за обычного человеческого любопытства.

Медицинский директор по хирургии Иван Березенко: «Люди подходят к окнам, а в этот момент — повторный обстрел. Очень тяжелые ранения глаз».

В настоящее время в этой больнице находятся трое таких пациентов. Все они были доставлены на этой неделе. Двое из них — из столичной девятиэтажки в Лесном массиве, в которую в ночь на среду попал российский дрон.

Медицинский директор по хирургии Иван Березенко: «Практически одновременно, в течение трёх часов, поступили 23 пострадавших в результате обстрела».

Ни одного из этих 23 пациентов домой ещё не выписали. В реанимации до сих пор находятся семеро: помимо молодого человека с травмами лица и глаз, здесь находится девушка, которую насквозь пронзил осколок дрона. Врачи фактически заново собрали ей легкое.

Истории спасения и военная сортировка в гражданской больнице

В травматологическом отделении журналисты встретили Сашу — он тоже из того повреждённого дома. У него порезана рука, и то, что он отделался так легко, он называет настоящим чудом.

Пострадавший Саша: «Вчера я был там — ужас! Эпицентр находился где-то в районе моего дома».

Две его соседки из соседней квартиры погибли, говорит Саша. А его самого спасла мама.

Пострадавший Саша: «Я немного подшутил над мамой, сказав: «Чего ты там стоишь, иди ложись». Она всегда уговаривала меня переждать тревогу в коридоре».

На этот раз они как раз находились в коридоре в момент взрыва — просто остановились, чтобы перекинуться парой слов перед сном.

Пострадавший Саша: «Я вбежал в комнату, схватил кота, хотел взять наш чемоданчик на черный день, мягко говоря. Но огонь уже был, пламя проникало в комнату, и я решил не рисковать — взял маму, кота, и мы выбежали на улицу».

Марина — соседка Саши из того же девятиэтажного дома. Она помнит только, как оконные шторы и мелкие вещи, которые стояли на столе у окна, полетели прямо на неё.

Пострадавшая Марина: «Я вылетела, кричала, и было больно, очень больно».

Врачи говорят: на данный момент состояние всех пациентов, находящихся в больнице после обстрелов на этой неделе, — среднетяжкое или тяжелое. Чаще всего у них политравма: помимо порезов, ушибов и переломов, почти у всех есть контузии и травмы головы.

Для больницы это новый вызов: чтобы оказать помощь каждому, приходится применять принципы, более привычные для военной медицины.

Заместитель медицинского директора Киевской больницы скорой помощи Юрий Ловицкий: «Здесь на первом месте стоит не качество оказания помощи, а именно медицинская сортировка: распределение пациентов на первичном этапе и определение, кому оказывать помощь в первую очередь, кто может немного подождать, а кто — подождать чуть дольше».

Еще одна проблема на данный момент — нехватка крови. После каждого массированного обстрела банки крови опустевают, ведь переливание крови требуется большинству раненых. Впрочем, в больнице стараются не терять оптимизма.

Заместитель медицинского директора Киевской больницы скорой помощи Юрий Ловицкий: «Мы будем справляться с тем количеством раненых, которое будет поступать. Но хотелось бы, чтобы их было как можно меньше».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев, Ровно, Луцк под массированными атаками! | ТСН 18:00 16 октября

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