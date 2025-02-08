Смотрите под ноги: в Украине змеи проснулись от зимней спячки

Аномально теплая погода заставила проснуться хладнокровных и других диких животных, обычно находящихся в спячке в этот период.

В Украине среди зимы проснулись змеи. Поговаривают, что все это из-за аномально теплой погоды. Пресмыкающиеся проснулись от зимней спячки и теперь бродят по лесам. Что заставило рептилий активизироваться в разгар зимы и чем опасно такое явление – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

В Украине проснулись змеи

Зима в Украине в этом году нетипична. В большинстве своем мы могли наблюдать достаточно высокие температурные показатели как для холодного времени года. Поэтому сейчас во время прогулки по лесу следует не только остерегаться диких зверей, но и внимательно смотреть под ноги. Потому что из-за аномально теплой погоды, на солнце выползают греться змеи.

Недавно пресмыкающихся заметили в Закарпатье. Житель села Кобылецкая Поляна в январе вышел на прогулку с собакой и посреди снега увидел гадюк. А несколькими днями позже на змей наткнулись в лесу недалеко от Ужгорода, говорится в сюжете корреспондентки ТСН.ua Светланы Денищук. Кандидат биологических наук, зоолог Федор Куртяк говорит, такое явление настоящая аномалия, ведь в норме пресмыкающиеся должны просыпаться не раньше апреля.

Под угрозой не только хладнокровные животные, говорит специалист. Климатические конфигурации нарушили и естественный цикл птиц.

"Мы все замечаем, что и птицы возвращаются к нам существенно быстрее. Сейчас уже наблюдаем журавлей, которые прилетели буквально 29 декабря прошлого года. Они уже месяц на территории Закарпатской области", — говорит зоолог.

Проснуться в разгар зимы погода заставила и медведей – нередко их следы в горах фиксируют пограничники. Это, объясняют специалисты, опасно для животных, ведь без достаточного количества пищи они быстро истощаются и становятся агрессивными. А если морозы резко вернутся, проснувшиеся раньше времени пресмыкающиеся могут не выжить.

К слову, первые дни февраля оказались достаточно холодными. Местами даже шел снег, в частности, на Киевщине. Но, несмотря на это, змей заметили даже там.

Такое поведение змей – к землетрясению

Любопытно, что подобное явление наблюдали в середине прошлого столетия местные жители в Туркменистане. Там грызуны и пресмыкающиеся днем массово покидали свои норы, не обращая внимания на людей. А через сутки произошло страшное землетрясение, унесшее множество человеческих жизней.

В 1975 году в китайском городе Хайчэн жители наблюдали за странным поведением змей за несколько недель до сильного землетрясения. Они массово выползали и покидали свои норы. Происходило это в зимнее время, когда змеи должны были находиться в спячке.

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Еще один любопытный случай необычного поведения животных перед землетрясением произошел в итальянском городе Аквила. Там в 2009 году, за несколько дней до катастрофы, из пруда исчезла целая колония лягушек. Большие землетрясения неоднократно сопровождались странным поведением насекомых, животных, птиц и рыб накануне стихийного бедствия. Так, глубоководные рыбы поднимались на поверхность океана, грызуны и рептилии спешно покидали свои дома, муравьи уходили из муравейников даже ночью, а птицы массово поднимались в воздух в беспорядочном, хаотичном полете.

Землетрясение в Украине

Интересно, что на днях в Украине также произошло землетрясение. К вечеру 1 февраля его зафиксировали в Полтавской области. В 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Об этом сообщили в ГСЧС.

"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было", – отметили в ведомстве.

Сколько людей укусили змеи в 2024 году

Как видим, змеи действительно могут быть предвестниками чего-нибудь необычного. Сейчас, когда они активизировались, нужно быть очень осторожными, в особенности во время походов в лес.

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В прошлом году более 230 украинцев обратились за медицинской помощью из-за укусов змей. Среди пострадавших от нападения пресмыкающихся было 57 детей. Одно поражение привело к смерти взрослого пациента, о чем свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.

В прошлом году зафиксировали больше обращений к медикам из-за укусов змей, чем в 2023 году – на 28 случаев больше. Ни одного обращения не было зафиксировано в Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонских областях. Однако информация из Луганщины и Крыма отсутствует.

Статистика укусов змей по регионам:

Днепропетровская – 48 случаев (из них один – летальный);

Закарпатская и Ивано-Франковская – по 30;

Житомирская и Львовская – 20;

Полтавская – 13;

Ровенская – 12;

Черниговская – 10;

Черновицкая – 9;

Волынская и Одесская – по 8;

Хмельницкая и г. Киев – по 5;

Запорожская и Сумская – по 4;

Винницкая и Тернопольская – по 2;

Киевская, Харьковская и Черкасская – по 1”.

Территория Украины является домом для представителей двух видов ядовитых змей: гадюки степной, гадюки обыкновенной и ее подвида гадюки Никольского. Поэтому в подавляющем большинстве случаев украинцы обращались за помощью после нападения именно этих видов пресмыкающихся.

Обычно змеи активны в теплое время года – от апреля до поздней осени. А зимой пресмыкающиеся впадают в спячку. Наткнуться на змей чаще всего можно в заболоченных местностях, возле заросших озер, прудов, а также в горах и степях. Их можно встретить и у свалок строительных материалов. Гадюки могут прятаться в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами сваленных деревьев. Из-за хладнокровности в солнечную погоду животные иногда греются на пеньках, тропах, валунах и открытых участках.

Как избежать укуса змеи

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют соблюдать несколько правил безопасности во время пребывания на природе:

"Одевайте подходящую одежду — высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки. Проверяйте место отдыха – траву, камень, бревно, на которые планируете сесть, пошарьте или постучите палкой, чтобы напугать змею. Не касайтесь руками непроверенных объектов, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями. Если увидели змею – не совершайте резких движений! Подождите, пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект", – посоветовали специалисты.

Что делать, если укусила ядовитая змея

В случае, когда вас укусило вероятно ядовитое пресмыкающееся, необходимо не паниковать и сообщить об этом другим людям рядом. Обязательно следует снять с конечностей украшения, повязки и обувь, поскольку в результате змеиного укуса развиваются отеки, особенно заметные на конечностях.

В дальнейшем лучше всего вызвать бригаду экстренной медицинской помощи или самостоятельно прибыть в ближайшую больницу. До оказания квалифицированной медицинской помощи следует по возможности обеззаразить место укуса, наложить не тугую антисептическую повязку, выпить антигистаминный препарат и пить много воды.

Несмотря на распространенный миф, прижигание места укуса не поможет остановить яд. Также запрещено накладывать тугую повязку или турникет, поскольку пережатие пораженного места чревато гангреной.

В Минздраве призывают не пытаться самостоятельно высосать яд, ведь так существует риск получить аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей, что является очень опасным для жизни состоянием.

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