"Смотрящий" в колонии на Волыни провел онлайн-"сходку" с участием "вора в законе"

Заключенный Маневицкой исправительной колонии в Волынской области организовал преступное собрание (так называемую “сходку”) уголовных авторитетов для координации преступной деятельности, в частности распределения сфер преступного влияния. Он находился "на зоне" в криминальном статусе "смотрящего".

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Волынской областной прокуратуры Наталья Мурахевич, по данным следствия, в необычной "сходке"-видеоконференции принимали участие несколько человек.

Вторым организатором онлайн-"сходки", которая состоялась еще 13 сентября прошлого года, был "вор в законе".

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Если в дальнейшем вина организаторов будет доказана, им грозит до 12 лет тюрьмы. То есть один из организаторов может получить этот срок в дополнение к отбываемому сейчас.

По словам правоохранителей, такое преступление, как "сходка" в режиме видеоконференции, в Украине регистрируется и расследуется, вероятно, впервые.

Напомним, ранее в Збаражской исправительной колонии в Тернопольской области военнослужащий ВСУ женился на осужденной.

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