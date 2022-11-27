Сможет ли РФ накопить 100-тысячную группировку в Беларуси для повторного наступления на Киев — ответ эксперта

Олег Жданов подчеркнул, что мобилизованных россиян в Беларусь завозили эшелонами, а сейчас их оттуда вывозят в экстренном порядке самолетами.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сможет ли Россия накопить 100-тысячную группировку в Беларуси для повторного наступления на Киев.

Об этом Жданов сообщил на своем YouTube-канале 26 ноября.

"Они (российское военное руководство – ред.) не то, что в ближайшие месяцы не соберут 100-тысячную группировку, они уже оттуда забирают людей, считая, что белорусская армия их поднатаскала и подготовила. Там, действительно, в учебных центрах белорусские инструкторы готовят этих мобилизованных, которых везет туда Российская Федерация", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что мобилизованных россиян в Беларусь завозили эшелонами, а оттуда их вывозят в экстренном порядке самолетами.

"Поэтому, когда они там смогут собрать 100 тысяч, – это одному Богу известно. Тем более, если такая тенденция будет сохраняться, и мы будем держать стабильно количество российских потерь – не меньше батальона в сутки, – то, я думаю, что накопление там 100-тысячной группировки — это нереальный план для Российской Федерации. Кроме того, вы не забывайте, что в России тает вооружение, которое сегодня можно поставить в строй, чтобы оно было способно выполнять боевые задачи", — подытожил эксперт.

Напомним, украинские защитники усиливают фортификационное оборудование районов и рубежей обороны Киева и Киевской области. Военные учитывают прошлый опыт начала вторжения. Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места укрытия и проживания личного состава. Кроме того, устанавливаются долговременные огневые постройки для ведения оборонного боя.