Сможет ли РФ выпускать по 300-400 "Шахедов" в сутки: Жданов рассказал об опасности

Российские Шахеды / © ТСН

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Уже в сентябре, по словам командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Дениса Ярославского, Украину ждет новая волна атак — каждые два РФ будет запускать по 300-400 “Шахедов”.

Способна ли на такое Россия и чего ждать от врага осенью — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ярославский говорит, что с учетом всех обстоятельств большинство беспилотников будет попадать в цели.

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Военный объясняет: сейчас у россиян стало больше «Шахедов». Враг маневрирует своими средствами БПЛА так, чтобы обходить системы противовоздушной обороны Украины, а также системы РЛС.

«Их разведка радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть летящие на высоте „Шахеды“, условно, 200 метров, а можем видеть „Шахеды“, которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все в дальнейшем будет только модернизироваться», — считает Ярославский.

По словам Олега Жданова, теоретически российская армия и сегодня может запустить по нам до 700 «Шахедов». Однако для этого им нужно будет накапливать беспилотники не неделю, а две. В то же время, технологически это очень сложно.

«Это возможно, например, в три волны с перезаряжанием пусковых установок и это растянется фактически на половину суток — сами пуски, если не больше. Это технологически очень сложно. А теперь смотрите: на сегодняшний день мы примерно знаем, что РФ производит 170 дронов в сутки. Из них примерно соотношение идет 55 на 45% обманок и боевых дронов», — говорит эксперт.

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Чтобы выпускать по нам ежесуточно 400 “Шахедов”, как говорит военный, почти в 2,5 раза нужно увеличить производство, объясняет Олег Жданов.

«А это как минимум масштабирование мощностей, которые есть, и развертывание новых заводов. Это за несколько месяцев сделать очень трудно. Наша разведка рассказывает, что мы отслеживаем масштабирование производства той же Елабуги. Это не приводит к кратному увеличению выпуска „Шахедов“ в сутки. Так что по 300-400 „Шахедов“ ежедневно — только накоплением», — говорит Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 27 июня

Напомним, ночью в пятницу, 27 июня, российская армия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения. Основное направление удара — город Староконстантинов в Хмельницкой области. ПВО уничтожило 365 целей.

Ранее мы писали о том, что Россия начала запускать новые «белые Шахеды» по Украине: что о них известно.

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