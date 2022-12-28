Сможет ли РФ захватить Киев со второй попытки: объяснение эксперта

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что даже если РФ увеличит свои войска после новой волны мобилизации, оккупанты не смогут захватить Киев.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"У меня есть большие сомнения, что они смогут собрать такое количество войск только на Киевском направлении. История говорит, что с конца Второй мировой ни один город-миллионник не удалось захватить военным путем. Советская армия даже имея преимущество над нацистскими войсками в 1945 году во время штурма Зееловских высот и Берлина потеряла около полумиллиона своих бойцов. Но СССР мог себе позволить такие потери", – говорит эксперт.

По его мнению, Россия не переживет такое количество потерь, и физически не сможет обеспечить столько сил. Грабский считает, что даже десятикратное увеличение группировки вражеских войск в Беларуси не позволит оккупантам захватить Киев.

"Здесь еще играют роль такие факторы, как природа, готовность наших сил, местность, климатические условия. Для меня сейчас вариант прорыва противника и захвата Киева при имеющихся сейчас условиях выглядит фантастическим. Противник просто не дойдет до Киева", – подытожил эксперт.

Ранее Сергей Грабский назвал южное направление фронта наиболее перспективным. По его мнению, именно там ВСУ уничтожат все достижения армии Путина. Также Грабский объяснил, действительно ли враг переходит к стратегии обороны.

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