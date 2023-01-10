Сможет ли Россия полностью захватить Донецкую область: военный аналитик указал на важные нюансы

Россия не сможет полностью оккупировать Донецкую область, поскольку у агрессора ограничены ресурсы – мало профессиональных военных и боекомплекта.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Шансов у россиян выйти на границу Донецкой области фактически ноль. В их перемирие никто не верил и россияне еще раз продемонстрировали, что им нельзя верить. Так называемый "мир" России нужен, чтобы пополнять вооружение, передислоцировать войска и прочее. Но в России нет ресурса, чтобы полностью оккупировать Донетчину — им нужен боекомплект и профессиональных военных и командование. Даже под Бахмутом воюет уже ЧВК "Вагнер", а это — профессиональные военные. Там же воюют мобилизованные из Донетчины и Луганщины. В России исчезают профессиональные военные и появляются так называемые частично мобилизованные. У РФ есть много проблем с логистикой и боекомплектом. Именно поэтому они уже полгода штурмуют Бахмут", — считает эксперт.

Битва за Бахмут и Соледар

Российские оккупанты и наемники из ППК "Вагнера" уже почти пол года штурмуют украинский город Бахмут. После постоянных неудач кафиры атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но ВСУ остановили их продвижение.

В Министерстве обороны сообщили об упорных боях за Соледар — враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.

Сейчас это самый сложный участок фронта.

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