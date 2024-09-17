Сможет ли Россия воевать весь 2025 год и как заставить Путина сдаться: эксперт проанализировал заявление Буданова

Украина может вести переговоры с оккупантом только на позиции сильного соперника.

Путин будет пытаться закончить войну в Украине до конца 2025 или в начале 2026 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он добавил, что уже летом 2025 года в РФ начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессорке.

ТСН.ua выяснял, насколько реальный такой прогноз и что следует менять, чтобы ускорить падение России.

Что говорят западные эксперты?

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что очень хорошо, что наша разведка анализирует и прогнозирует ситуацию внутри РФ.

"То, что Путин стремится закончить войну до конца 2025 года, подтверждают и западные эксперты, причем экономисты, специализирующиеся именно на военной экономике. Они отмечают, если события будут развиваться так, как это происходит сейчас, то к концу 2025 года у россиян могут начаться усложнение и ухудшение экономической ситуации внутри страны", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Путин не жалеет ни людей, ни техники

Он добавляет, что помимо этого враг несет огромные ежесуточные и ежемесячные потери в живой силе. Все это делается для достижения маниакальной цели, которую диктатор поставил перед собой – захват куска украинской земли на востоке.

"Путин требует от России все больше и больше людей, на которых надевают военную форму. Что касается наличия старой военной техники, то по прогнозам аналитиков ее агрессору хватит еще на пару лет. То есть россияне пока могут обеспечить ее поступление, особенно бронетехники. Но это старая техника, количество которой тоже уменьшается", – рассказывает Игорь Романенко.

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Ищет союзников для установления "мира"

Эксперт добавляет, что экономическая ситуация в России может действительно ухудшиться в 2025 году. Понимая это, кремлевский диктатор пытается успеть.

"В этой связи Путин ищет возможность задействовать своих стратегических союзников, и не только по вооружению, которыми сейчас являются Северная Корея и Иран, но и имеющих внешнеполитический вес мирового уровня – страны БРИКС, так называемый альянс в противодействие Западному миру – Китай, Индия, Бразилия и даже Турция. Россияне ищут поддержку у таких союзников, чтобы перейти к установлению мира в этой войне на условиях Путина", – отмечает генерал-лейтенант.

Мир на условиях Путина – потеря 30% Украины

По словам военного эксперта, мир на условиях Путина – значит узаконить потерю для Украины до 30% ее территорий.

"Конечно, такие условия нам не подходят, собственно как и нашим союзникам. Какими бы ни были грандиозными наши результаты, даже с учетом безумных расходов россиян, которые они получили на Курском направлении за последний месяц, все равно Путин сумеет объяснить это своему "внутреннему народу" – будет пытаться установить статус-кво даже при таких огромных затратах и потерях", – отмечает Игорь Романенко.

Необходимо усиление позиций Украины в дальнейших переговорах по возможной приостановке войны / Коллаж ТСН.ua

Что нам нужно делать?

Военный эксперт подчеркивает, что главное для Украины – не допустить навязываемого нам Путиным варианта, а лишь улучшать возможные переговорные позиции для Украины на условиях сильного противника.

"Для этого нам нужно решать внешние вопросы, связанные с изменением политики о предоставлении военной помощи Украине от союзников. Должны исключить любые возможности из двойных стандартов помощи Украине. Обещаное – должно четко выполняться, без всяких детских отмазок, которые могут быть интересны американской публике, но отнюдь не украинской, которая за все рассчитывается кровью. Все это нужно кардинально менять, потому что соответствующие ресурсы у наших западных партнеров есть", – уверяет военный эксперт.

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Домашняя задача: улучшать мобилизацию

Также Игорь Романенко напоминает о выполнении Украиной внутренней задачи – это обеспечение качественно подготовленными военнослужащими бригад, ведущих военные действия на линии столкновения, а также для формирования резервных бригад.

"Если нам удастся изменить ситуацию на фронте – остановить продвижение противника, уничтожить как можно больше вооружения, военной техники и живой силы врага, то есть перспектива для начала деоккупационных действий, а это уже свидетельствует об усилении позиций Украины в дальнейших переговорах относительно возможной приостановки войны, но исключительно на условиях Украины", – заключает Игорь Романенко.

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