Сможет ли Трамп убедить Путина закончить войну в Украине: эксперт объяснил, каким может быть "перемирие"

Путин и Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут договориться о так называемом «воздушном перемирии».

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Валентине Доброте сказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Он отметил, что не верит в полное прекращение огня в Украине, однако возможно так называемое «воздушное перемирие».

«В любом случае максимум, что может достичь Трамп во время этой встречи это определенное прекращение огня, я не верю во всестороннее и безусловное, потому что Россия уже выдвигает политические условия. Я не уверен, что россияне откажутся от продвижения на востоке, тем более последние несколько дней у них есть небольшие успехи и они захотят себя показывать мощными, чтобы Украина фактически согласилась на капитуляцию, поэтому скорее всего это будет прекращение огня в воздухе», — пояснил эксперт Александр Хара.

Напомним, по информации Белого дома, встреча Трампа с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отправляясь на Аляску, Трамп заявил, что его главная цель на саммите — не договариваться об условиях мира для Украины, а склонить Путина к переговорному процессу.