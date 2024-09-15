Сможет ли Трамп закончить войну и чего боится Путин: главные тезисы интервью Зеленского для CNN

Президент Зеленский в разговоре с журналистом отклонил занавес секретности над планом победы, с которым он намерен ознакомить президента США Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарии для его программы GPS на CNN рассказал о плане победы, который он представит президенту США Байдену, объяснил необходимость для Украины дальнобойных ударов по России западным оружием, оценил возможности Дональда Трампа завершить войну и назвал то, чего больше всего боится Путин.

ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные в разговоре с журналистом украинским лидером.

О плане победы

Президент Зеленский приподнял завесу секретности над планом победы, который он намерен в этом месяце представить президенту США Джо Байдену.

По его словам, четыре пункта плана — основные, но есть еще один, "который нам нужен после войны".

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом месте Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решении по экономической поддержке, но которые, я думаю, будут интересны", — рассказал президент.

Также Зеленский сказал о том, что готов поделиться своим планом и с кандидатами в президенты США – демократкой Камалой Гаррис и республиканцем Дональдом Трампом. По его словам, "это будет честно и правильно".

О возможности Трампа завершить войну

Украинский президент отметил, что не знает подробностей о том, как именно Дональд Трамп собирается завершить войну, хотя он постоянно заявляет об этом перед выборами президента США.

“Моя позиция: предвыборный период и предвыборные месседжи – это предвыборные месседжи. Иногда они не совсем реалистичны", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский вспомнил телефонный разговор с Трампом, который состоялся два месяца назад.

"Он сказал, что очень нас поддерживает. У нас был хороший разговор. Он будет нас поддерживать. Он понимает, как тяжело выжить во время войны. Он сделает все, чтобы укрепить Украину", – считает украинский лидер.

О самом большом страхе Путина

Также читайте В Госдуме РФ предложили взорвать ядерную бомбу в России

Зеленский заметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин боится только одного — вызвать недовольство своего народа, который может начать бунт против него из-за бремени войны. Поэтому единственный способ завершить войну – сделать Украину настолько сильной, чтобы она могла влиять на государство-агрессорку.

“Я уверен, что он боится только одного. Не лидеров, не стран, ничего. Он больше всего боится своего общества — русского народа. И если русский народ будет ощущать опасность, если у него не будет комфортной жизни, если он будет жить без электроэнергии, как наш народ, он поймет цену войны. И они будут недовольны этим, и они начнут влиять на него, на Путина. Вот почему я сказал: сделайте Украину сильной и вы увидите — он сядет и начнет договариваться”, — подытожил украинский лидер.

О дальнобойном оружии

Президент Зеленский отметил, что Российская Федерация переместила боевые самолеты, которыми бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, на недосягаемое для обычного оружия расстояние. Именно поэтому Украине нужно разрешение на применение западных дальнобойных ракет.

При этом он подчеркнул, что украинскую энергетическую инфраструктуру россияне уничтожили на 80% именно управляемыми бомбами.

“У нас были встречи с официальными лицами, и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь РФ перемещает самолеты с расстояния 100–150 км на 300–500 км. И теперь нам нужно еще больше разрешений. Их до сих пор нет”, — сказал Зеленский.

О вооружении украинских бригад

Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно укомплектовать вооружением 14 бригад, пока вооружены только четыре из них.

Также читайте Страны НАТО могли предотвратить полномасштабную войну в Украине — Столтенберг

По его словам, дефицит западного оружия возник из-за длительной паузы с принятием решения Конгрессом США о помощи Украине. В течение 8 месяцев пришлось полагаться в основном на внутреннее производство, в частности дронов, но этого недостаточно для покрытия потребностей фронта.

“Мы использовали все, что могли. Мы передали все, что у нас было в резервах, и то, что на складах в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Все, что у них было — мы забрали все их оружие", — сказал Зеленский.

Напомним, во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми президент Владимир Зеленский отметил важность для Украины как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами.

Путин получил очередной «козырь» в рукав! Отчитывались все разведки!

Читайте также: