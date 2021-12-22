Смягчающих обстоятельств нет: Нидерланды заставят виновных в убытии МН17 отвечать за трагедию

Обвиняемым гарантировали право на защиту.

Пожизненное заключение подозреваемым в убийстве пассажиров МН17 требует прокуратура Нидерландов. Обвиняемых четверо – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко. А еще виновата российская власть, позволившая перебросить установку «Бук» в Украину. Зачитывание обвинительного акта длилось три дня.

Об этом говорится в ТСН.16.45

Виновны и заслуживают пожизненного — это приговор нидерландских прокуроров для главарей самоназванной "ДНР", усилиями которых в июле 2014 года был сбит гражданский борт МH17. Жертвами стали 298 пассажиров.

«Подозреваемые прибегли к разрушительному насилию и сбили самолет рейса MH17 с помощью установки Бук. Они заранее спланировали этот акт насилия и организовали его в тесном сотрудничестве», — заявил прокурор Тийс Бергер.

Прокуроры проанализировали тысячи видео и аудиофайлов, свидетельские показания и перехваченные разговоры. И доказали – обвиняемые просили в России ракетную установку «Бук», организовали транспорт, размещение и эвакуацию комплекса обратно в Россию. За это пожизненное заключение требуют для россиян Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Игоря Гиркина, а еще украинца Леонида Харченко.

«Смягчающих обстоятельств нет. Учитывая все, мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, совместные действия которых привели к аварии самолета и убийству всех 298 человек на борту, приговорили к пожизненному заключению», — заявил прокурор Манон Риддербекс.

Обвиняемым гарантировали право на защиту. Суд неоднократно пытался установить с ними контакт и отозвался только Олег Пулатов. Правда, потом он, по словам прокуроров, сознательно предоставлял недостоверную информацию и путался в показах.

«Они продолжали активно скрывать факт ущерба MH17, распространяли недостоверную информацию и дискредитировали расследование фактов. Этим они продолжали неопределенность для родственников и наносили им еще больше страданий», — добавляет прокурор.

По мнению обвинения, пассажирский "Боинг" сбили по ошибке, потому что попасть хотели в украинский истребитель. Однако это отнюдь не уменьшает вины – самоназванные главари сознательно хотели сбить самолет и добивались человеческих жертв, а еще – знали, что авиапространство открыто, а значит, были сознательны, что могут попасть в пассажирский борт.

Установить правду и наказать виновных – это обещали власти Нидерландов после трагедии МН17, когда жертвами далекой и малопонятной для них войны вдруг стали 289 сограждан. Следствие провело колоссальную и кропотливую работу. Суд длится уже два года, и приговор должен быть оглашен в следующем году. Виновных установили, однако шансы на экстрадицию в Нидерланды для них приближаются к нулю.

Ответственность за збитый "Боинг" возлагают и на российские власти, которые разрешили опрокидывание комплекса. Москва обвинения отвергает и экстрадировать подозреваемых не хочет. Они думают, что неосязаемы, однако в будущем все может измениться – отвечают на это в суде. Продолжатся слушания с 7 марта, тогда аргументы зачитает защиту. Приговор по делу МН17 суд должен быть оглашен в конце 2022 года.

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