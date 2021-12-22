"Смягчающих обстоятельств нет": почему прокуратура Нидерландов требует строгого наказания для Гиркина и его приспешников

"Смягчающих обстоятельств нет": почему прокуратура Нидерландов требует строгого наказания для Гиркина и его приспешников

Ответственность за сбитый Boeing 777 возлагают также на российские власти, которые разрешили переброску ЗРК "Бук" в Украину.

Прокуратура Нидерландов завершила зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве пассажиров малазийского Boeing 777 рейса МН-17, сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. Обвиняемых четверо – это россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин, а также гражданин Украины – Леонид Харченко. Кроме того, обвинение не исключает вины российских властей, которые позволили перебросить установку "Бук" на территорию Украины. Зачитывание обвинительного акта длилось три дня.

О том, какого наказания для подсудимых требует прокуратура и когда ожидать приговора по этому делу, речь идет 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Нидерландские прокуроры считают, что виновники гибели 298 пассажиров, находившихся на борту малазийского самолета, заслуживают пожизненного заключения. Они проанализировали тысячи видео и аудиофайлов, свидетельские показания и перехваченные разговоры боевиков и их российских кураторов. Это дало доказательства того, что обвиняемые просили в России ракетную установку "Бук", организовали ее перемещение, размещение и возвращение ЗРК обратно в Россию.

“Смягчающих обстоятельств нет. Учитывая все, мы требуем, чтобы обвиняемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, совместные действия которых привели к крушению самолета и убийству всех 298 человек на борту, приговорить к пожизненному заключению”, — объявила представитель стороны обвинения, прокурор Манон Риддерб.

Обвиняемые имели возможность выступить в свою защиту – суд неоднократно пытался установить с ними контакт, но отозвался только Олег Пулатов. Правда, по словам прокуроров, он сознательно предоставлял недостоверную информацию и путался в показаниях. Такова же была позиция стороны защиты на протяжении всего судебного процесса.

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“Они продолжали активно скрывать факт сбития MH17, распространяли недостоверную информацию и дискредитировали расследование фактов. Этим они продолжали неопределенность для родственников и причиняли им еще больше страданий”, — подчеркнула в своем выступлении прокурор Риддербекс.

По мнению обвинения, пассажирский Boeing сбили по ошибке, потому что попасть хотели в украинский истребитель. Однако это отнюдь не умаляет вины подсудимых, которые сознательно хотели сбить самолет и добивались человеческих жертв, а еще – знали, что авиапространство открыто, а значит, осознавали, что могут попасть в пассажирский борт.

Ответственность за сбитый Boeing возлагают также на российские власти, которые позволили переброску ЗРК "Бук" на территорию Украины.

Судебное следствие, продолжающееся уже два года, провело колоссальную и кропотливую работу по этому делу. Виновных установили, однако шансы на их экстрадицию в Нидерланды приближаются к нулю.

Москва все обвинения отвергает и экстрадировать подозреваемых не хочет. "Они думают, что неуловимы, однако в будущем все может измениться", – отвечают на это в суде. С 7 марта 2022 года слушания в суде будут продолжены - свои аргументы по делу объявит сторона защиты. Приговор суд намерен объявить в конце 2022 года.

Дело МН17: прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения виновникам трагедии

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