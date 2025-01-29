Сначала его пытался уничтожить Гитлер, теперь — Путин: одессит, переживший Холокост, выступил в Бундестаге

Одессит Роман Шварцман, переживший Холокост, 29 января выступил в немецком парламенте. Его слушали канцлер Олаф Шольц, немецкие депутаты, действующий федеральный президент Франк-Вальтер-Штайнмайер, два бывших президента Германии. Из пленума Бундестага Шварцман призвал не прекращать помощь Украине в войне против России и предоставить больше оружия для защиты.

Об этом говорится в корреспонденте ТСН Наталии Фибриг.

"Холокост является частью немецкой истории и идентичности, нравится это кому-то или нет", — так 29 января в немецком парламенте заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Бундестаг провел специальное захват, где почтил миллионы жертв национал- социализма. В зале в частности присутствовала и фракица Альтернатива для Германии, представители которой когда-то называли правление Гитлера всего-навсего мелким пятнышком немецкой истории.

"Некоторые люди в Германии не хотят больше слышать о Холокосте. Они хотят избавиться от этой ответственности. Я говорю, мы никогда не должны уклоняться от нашей исторической ответственности", — сказала Баэрбель Бас, президент Бундестага.

Роман Шварцман — одессит, переживший Холокост

Главную речь на заседании произнес Роман Шварцман — одессит, выживший ребенком в еврейском гетто. В пленуме господин Шварцман говорил по-украински, а транслировали его речь с переводом.

Роман произошел из села Бершад, вся его многодетная семья говорила на идише. Когда в 1941 году в Красную Армию забрали его папу и старшего брата, остальную семью депортировали в гетто, где мальчик видел смерть и сотни трупов, принудительные работы и издевательства.

"Прошло 80 лет, а я до сих пор помню вкус воды, который мы оккупанты выливали после мытья мяса для нас, для них это была просто грязная вода, а для нас — пяти, шестилетние дети пролезали через проволоку, рисковали жизнью. чтобы выпросить эту вкусную воду. Может, благодаря этой воде мы выжили", — сказал Роман Шварцман.

Роман Шварцман — одессит, переживший Холокост Фото: скрин видео

При поддержке Германии в Бершаде должен был появиться мемориал памяти замученным евреям, однако планы прервала полномасштабная война. Во время российских обстрелов в 2023 году в дом Романа был прилет ракеты. Через 80 лет после ужаса Холокоста бывший заключенный еврейского гетто снова живет в страхе

"Путин пытается уничтожить нас как нацию так же, как Гитлер пытался уничтожить еврейский народ во время второй мировой. Тогда Гитлер хотел убить меня за то, что я еврей: сейчас Путин пытается убить меня за то, что я украинец", — сказал Роман Шварцман.

Роман Шварцман — одессит, переживший Холокост Фото: скрин видео

Он призвал немецких депутатов не прекращать поддержку Украины и предоставить Украине больше систем ПВО, самолетов и ракет средней и большой дальности.

"Мир должен перестать бояться. Украина сделает все, чтобы война не пришла к вам СКЛ в этом историческом месте я хотел бы попросить вас не прекращать борьбу за Украину за мой родной город Одессу. Сегодня вы должны еще раз приложить все усилия, поставить варварство на место это единственный путь к взаимопониманию и миру. Я умоляю вас вооружить нас, чтобы Путин прекратил эту войну на уничтожение», — отметил Роман Шварцман.

Украинца в Бундестаге приветствовали стоя длинными аплодисментами. Обнять его подходили немецкий президент и президент парламента. С отдельной трибуны ему аплодировали еще два бывших президента Германии. Сильные слова Романа Шварца цитировали в пленуме и позже, когда специальное заседание бундестага закончилось и депутаты от исторической памяти перешли к бурному обсуждению актуальных вопросов.

Напомним, 27 января в мире чтили память жертв Холокоста. Нацисты массово убивали евреев, а сейчас их методы используют русские во время войны в Украине.

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