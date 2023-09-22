Сначала очень сочувствовала: на Хмельнитчине банкир обворовала вдов и детей погибших воинов ВСУ

В Хмельницкой области руководитель отделения банка воровала деньги у семей погибших на войне России против Украины. Ее уже задержала полиция. Подозреваемая обещала выгодный обмен валют и депозит в банке и выманила у родственников погибших защитников более 5 млн. грн.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Обещала родственникам погибших военных продать валюту по более низкому курсу

Сын военного 57-летнего Дмитрия Ямчука – Назар Ямчук говорит, что его отец погиб на войне. Мужчина добровольцем пошел защищать Украину в первые дни войны. Дмитрий Ямчук погиб в августе 2022 года, когда попал под вражеский обстрел. Семья мужчины до сих пор не может оправиться от потери.

Дмитрий Ямчук / Фото: ТСН

"Он был честный человек, он был примером для меня во многих аспектах жизни. Я бы лучше тех средств не имел, а имел бы живого отца", — говорит сын военного Назар Ямчук.

Все началось с того, что семья получила первые выплаты по компенсации после гибели защитника. Пришли в банк оформить счета. Руководительница очень сочувствовала. Вскоре позвонила вроде бы с уникальным предложением — покупка валюты по коммерческому курсу.

Она обещала, что это позволит сохранить на гривну-полтора из каждого доллара. Пригласила, рассказывает Назар, в свой кабинет, оформляла гарантийные документы. И уверила, мол, что не через кассу, а лично проследит за деньгами.

За 2 месяца лично предоставила валюту вместо гривен. И посоветовала обменять еще больше денег. Тогда семья защитника снова занесла ей деньги.

Назар Ямчук

Что говорят в полиции

Когда через три месяца так и не смогли вернуть свои деньги – Назар с мамой пошли в полицию. Оказалось, они так не одни. Женщине инкриминируют завладение более 5 миллионов гривен.



"Узнав о получении помощи погибших военнослужащих из Белогорщины встречалась с родственниками. Предлагала им выгодные условия чтобы приобрести иностранную валюту или же открыть депозит", — говорит спикер Шепетовского районного управления полиции Инна Чаховская.

Пресс-секретарь Шепетовского районного управления полиции Инна Чаховская. / Фото: ТСН

Но деньги присваивала, говорят в полиции. Еще одна потерпевшая, потерявшая на войне мужа, рассказывает, тоже доверилась чиновнику банка и передала 3 миллиона.



"Мы пришли менять к ней валюту, оставили деньги и должны через три дня забрать и тогда началось — то она заболела, то нет света. Сын пошел во второе отделение, там сказали у нас нет таких депозитов", — говорит вдова военного Зоя.

Пострадавших от действий работницы банка может быть больше

Работницу банка задержали и сообщили подозрение. Подозреваемая отказалась объяснять полиции свои действия. Сейчас уже есть семь потерпевших родственников погибших военных, у которых женщина выманила средства. Следователи предполагают, что пострадавших могут быть больше. В поселке же, где банкир работала, в такое до сих пор поверить не могут.

"Это вообще как-то противно даже: на горе чужих людей ты свое счастье не построишь", — говорит жительница села.

Из банка женщина уволена. Вот что ответили на запрос ТСН: "Этому поступку бывшей сотрудницы банка нет оправданий. Особенно поражает то, что жертвами мошеннических действий стали родственники погибших защитников Украины"



В банке обещают содействовать возврату средств пострадавшим. В настоящее время подозреваемая в СИЗО. Может выйти из-под стражи, если оплатит около 5 миллионов гривен залога, как постановил суд. Ей грозит 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Напомним, в Днепре спасают бойца, получившего ранения на фронте.

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