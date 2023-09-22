Сначала очень сочувствовала: на Хмельнитчине банкир обворовала вдов и детей погибших воинов ВСУ

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
В Хмельницкой области руководитель отделения банка воровала деньги у семей погибших на войне России против Украины. Ее уже задержала полиция. Подозреваемая обещала выгодный обмен валют и депозит в банке и выманила у родственников погибших защитников более 5 млн. грн.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.
Обещала родственникам погибших военных продать валюту по более низкому курсу
Сын военного 57-летнего Дмитрия Ямчука – Назар Ямчук говорит, что его отец погиб на войне. Мужчина добровольцем пошел защищать Украину в первые дни войны. Дмитрий Ямчук погиб в августе 2022 года, когда попал под вражеский обстрел. Семья мужчины до сих пор не может оправиться от потери.
"Он был честный человек, он был примером для меня во многих аспектах жизни. Я бы лучше тех средств не имел, а имел бы живого отца", — говорит сын военного Назар Ямчук.
Все началось с того, что семья получила первые выплаты по компенсации после гибели защитника. Пришли в банк оформить счета. Руководительница очень сочувствовала. Вскоре позвонила вроде бы с уникальным предложением — покупка валюты по коммерческому курсу.
Она обещала, что это позволит сохранить на гривну-полтора из каждого доллара. Пригласила, рассказывает Назар, в свой кабинет, оформляла гарантийные документы. И уверила, мол, что не через кассу, а лично проследит за деньгами.
За 2 месяца лично предоставила валюту вместо гривен. И посоветовала обменять еще больше денег. Тогда семья защитника снова занесла ей деньги.
Что говорят в полиции
Когда через три месяца так и не смогли вернуть свои деньги – Назар с мамой пошли в полицию. Оказалось, они так не одни. Женщине инкриминируют завладение более 5 миллионов гривен.
"Узнав о получении помощи погибших военнослужащих из Белогорщины встречалась с родственниками. Предлагала им выгодные условия чтобы приобрести иностранную валюту или же открыть депозит", — говорит спикер Шепетовского районного управления полиции Инна Чаховская.
Но деньги присваивала, говорят в полиции. Еще одна потерпевшая, потерявшая на войне мужа, рассказывает, тоже доверилась чиновнику банка и передала 3 миллиона.
"Мы пришли менять к ней валюту, оставили деньги и должны через три дня забрать и тогда началось — то она заболела, то нет света. Сын пошел во второе отделение, там сказали у нас нет таких депозитов", — говорит вдова военного Зоя.
Пострадавших от действий работницы банка может быть больше
Работницу банка задержали и сообщили подозрение. Подозреваемая отказалась объяснять полиции свои действия. Сейчас уже есть семь потерпевших родственников погибших военных, у которых женщина выманила средства. Следователи предполагают, что пострадавших могут быть больше. В поселке же, где банкир работала, в такое до сих пор поверить не могут.
"Это вообще как-то противно даже: на горе чужих людей ты свое счастье не построишь", — говорит жительница села.
Из банка женщина уволена. Вот что ответили на запрос ТСН: "Этому поступку бывшей сотрудницы банка нет оправданий. Особенно поражает то, что жертвами мошеннических действий стали родственники погибших защитников Украины"
В банке обещают содействовать возврату средств пострадавшим. В настоящее время подозреваемая в СИЗО. Может выйти из-под стражи, если оплатит около 5 миллионов гривен залога, как постановил суд. Ей грозит 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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