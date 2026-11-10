Сначала подняли цену, потом дали скидку: как магазины манипулируют покупателями на Черную пятницу.

Черная пятница 27 ноября / © Associated Press

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В преддверии Черной пятницы магазины обещают скидки до 50%, 70%, а иногда и 90%. Однако значительная цифра на рекламном баннере еще не означает, что покупатель действительно сэкономит. К примеру, товар мог подорожать за несколько дней до распродажи, а затем вернуться к предыдущей стоимости, но уже с перечеркнутой ценой и надписью «Скидка 30%».

Об этом ТСН рассказали юристы Светлана Тишкун и Владислав Матковский.

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Черная пятница: могут ли магазины повышать цены накануне

Одно из самых распространенных подозрений покупателей накануне крупных распродаж — магазины сначала повышают цены, а потом объявляют о якобы огромных скидках.

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К примеру, телевизор в начале ноября стоил 20 тыс. грн. За неделю до Черной пятницы его цену подняли до 30 тыс. грн., а во время акции снова установили на уровне 20 тыс. грн. На ценнике отметили скидку 33%. Формально покупатель видит выгодное предложение, но фактически платит столько же, сколько раньше.

Как говорит адвокат GRACERS Светлана Тишкун, именно повышение цены не является незаконным, однако есть нюанс.

«Продавец в общем-то имеет право изменять стоимость товаров с учетом собственной ценовой политики. Однако ситуация меняется, если завышение цены используется для создания ложного впечатления о размере экономии», — отмечает эксперт.

По ее словам, такие действия могут иметь признаки недобросовестной рекламы или распространения вводящей потребителей в заблуждение информации. Чтобы установить нарушение, необходимо исследовать фактическую историю цены, содержание рекламного сообщения и обстоятельства проведения акции.

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«Не каждое удорожание перед распродажей означает, что магазин нарушил закон. Но если продавец использует искусственно завышенную цену, чтобы показать покупателю большую экономию, чем есть на самом деле, это может стать основанием для претензий», — уточняет она.

Должен ли магазин показывать старую цену

При распродаже покупатель должен понимать, сколько товар стоил до акции и сколько он стоит после снижения цены.

Согласно части шестой статьи 15 закона Украины «О защите прав потребителей» №1023-XII, после публичного объявления о распродаже или применении скидок продавец должен сообщить потребителям информацию о предварительной и новой цене товара. В то же время, закон не требует, чтобы эти данные обязательно были размещены на двух отдельных ценниках. Главное, чтобы информация была доступна, достоверна и понятна покупателю.

Возьмем куртку, которая до акции стоила 4 000 грн, а при распродаже ее продают за 2 800 грн. Покупателю предстоит увидеть обе цены. Именно здесь реальная скидка составляет 30%. И просто надписи «Скидка 50%» недостаточно.

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Придумали «старую цену» на Черную пятницу

Также часто возникает вопрос: должен ли продавец рассчитывать скидку от самой низкой цены товара за последние 30 дней.

Такое правило уже предусмотрено новым законом Украины «О защите прав потребителей» №3153-IX, однако по состоянию на ноябрь 2026 г. он еще не введен в действие. Поэтому утверждение, что каждый украинский магазин уже обязан считать скидку исключительно от самой низкой цены за предыдущие 30 дней, было бы юридически неправильным.

Однако это не означает, что продавец может указывать какую-либо цифру как предварительную стоимость товара.

«Вместе с тем, отсутствие такого правила в действующем законе не означает, что продавец может безнаказанно придумывать любую „старую цену“. Если рекламируемое сравнение не соответствует действительности и вводит покупателей в заблуждение, оно может стать основанием для ответственности», — объясняет Светлана Тишкун.

Она рекомендует покупателям не только смотреть на процент скидки, но и проверять предварительную стоимость товара. Для этого можно сравнить предложения разных магазинов, просмотреть историю цены на специализированных сервисах или сохранить скриншоты страницы товара до начала акции.

Черная пятница: какие штрафы угрожают магазинам за фальшивые скидки

Если продавец распространяет ложную информацию о скидке или вводит покупателей в заблуждение по поводу реальной стоимости товара, это может иметь юридические последствия.

В частности, статьи 10 и 27 закона Украины «О рекламе» запрещают недобросовестную рекламу. За нарушение законодательства рекламодателю может грозить штраф в размере пятикратной стоимости распространённой рекламы. То есть, если ее стоимость составляла 100 тыс. грн, при наличии предусмотренных законом оснований штраф может достичь 500 тыс. грн.

Более того, обманчивая информация о скидках может подпадать под действие статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». По статье 21 этого закона штраф может составлять до 5% дохода (выручки) предприятия от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году наложения штрафа.

В то же время ответственность не наступает автоматически только потому, что магазин повысил цену перед распродажей. Контролирующий орган должен установить конкретное нарушение.

Когда реклама «скидки до 70%» может вводить покупателей в заблуждение

Не надписи о скидках на товарах есть нарушения, а то, что реальные условия акции существенно отличаются от рекламных слоганов, предупреждают эксперты.

К примеру, покупателей могут вводить в заблуждение уведомления о скидках на весь ассортимент, если на самом деле они распространяются только на отдельные товары, или обещание снижения цены на 70%, если фактическая скидка меньше.

Также вопросы могут возникнуть к рекламе «Только сегодня!», если акция фактически действует постоянно, или к заявлению «Самая низкая цена в Украине», которое продавец не может подтвердить.

Отдельные требования установлены частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О рекламе». Реклама снижения цен или распродажи должна содержать информацию о месте проведения, дате начала и окончания акции, а также соотношении новой цены к предыдущей или размеру скидки.

Светлана Тишкун также обращает внимание на судебную практику. В постановлении от 23 сентября 2026 года по делу №420/25358/25 Верховный Суд подчеркнул, что скидка носит временный характер, а рекламодатель должен сообщать о начале и окончании ее действия. Внутреннее решение магазина об установлении бессрочной скидки не освобождает его от соблюдения законодательства.

Купил товар в Черную пятницу и хочу вернуть

Еще один способ ограничить права покупателей — разместить на ценнике или возле кассы надпись «Акционный товар обмену и возврату не подлежит».

Младший юрист GRACERS Владислав Матковский объясняет, что самая скидка не лишает покупателя законных прав.

«Сам факт приобретения товара со скидкой не лишает покупателя его законных прав», — отмечает юрист и добавляет, что по статье 9 закона Украины «О защите прав потребителей», непродовольственный товар должного качества можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки, если он не подошел по цвету, если он не подошел по форме, не может быть использован по назначению.

Если аналогичного товара нет в продаже, покупатель имеет право расторгнуть договор и вернуть денежные средства. В то же время для обмена или возврата товар не должен быть использован, должны быть сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки, а также расчетный документ.

Закон предусматривает исключения для отдельных категорий товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Также нужно различать обычную акционную скидку и уценку из-за конкретного недостатка, о котором покупателю заранее сообщили.

«Итак, надпись „акционный товар обмену и возврату не подлежит“ не может автоматически ограничивать права потребителя. Условия продавца, которые сужают права, гарантированные законодательством, не имеют преимущества над законом», — отмечает Владислав Матковский.

Сроки, когда можно вернуть товар после Черной пятницы

Для товаров, приобретенных при распродаже, действуют общие правила. Специальных сокращенных сроков возврата только по скидке законодательство не устанавливает.

Если товар надлежащего качества, покупатель может обратиться за обменом в течение 14 дней, не считая дня покупки, если продавец не установил более длительный срок. При этом товар не должен использоваться, а товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки должны быть сохранены.

Если аналогичного товара нет, потребитель может потребовать возврата средств. Согласно статье 9 закона, их должны вернуть в день расторжения договора или в другой согласованный сторонами срок, но не позднее семи дней.

Если продукт оказался неисправным, используются положения статьи 8 закона «О защите прав потребителей». В зависимости от характера недостатков покупатель может потребовать пропорционального уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков или возмещения затрат на ремонт. В случае существенного недостатка в предусмотренных законом условиях возможны расторжение договора с возвратом средств или замена товара.

Отдельные правила действуют для дистанционной торговли: статья 13 закона Украины «О защите прав потребителей» предусматривает особенности отказа от договора, заключенного на расстоянии.

Рекламировали акцию на Черную пятницу, а товара нет в наличии

Другая распространённая ситуация: покупатель видит рекламу товара по привлекательной цене, приходит в магазин или оформляет заказ онлайн, но узнает, что продукции уже нет. Вместо этого ему предлагают более дорогую модель.

Является ли это нарушением? По словам Владислава Матковского, само отсутствие товара еще не означает автоматического нарушения законодательства.

«В то же время само по себе отсутствие акционного товара не означает автоматического нарушения законодательства. К примеру, если магазин заранее сообщил об ограниченном количестве товара, а весь запас был фактически распродан, такая ситуация требует другой правовой оценки», — объясняет юрист.

Другая ситуация — когда продавец использует привлекательное предложение для привлечения покупателей, а после обращения предлагает им приобрести более дорогой товар. При наличии соответствующих доказательств такие действия могут иметь признаки вводящей потребителя в заблуждение практики.

Статья 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» запрещает предпринимательскую практику, вводящую потребителя в заблуждение. В частности, проблемной может быть реклама товара по специальной цене, если у продавца нет обоснованных оснований считать, что сможет обеспечить его продажу в соответствующих объемах и в течение заявленного периода.

Черная пятница — как зафиксировать нарушения и куда жаловаться

Если клиент подозревает, что магазин манипулирует ценами, не выполняет условия акции либо отказывается возвращать продукт, принципиально собрать подтверждения. Устной претензии может быть недостаточно, поэтому стоит сэкономить фотографии ценников, скриншоты рекламы и страниц интернет-магазина, условия акции, чеки, подтверждение оплаты, электронные заказы и переписка с продавцом.

Владислав Матковский советует сначала обратиться в магазин с письменной претензией. Если продавец не реагирует или отказывается решать проблему, потребитель может подать жалобу в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган.

Если речь идет о признаках недобросовестной конкуренции, вопрос может касаться полномочий Антимонопольного комитета Украины, а также покупатель имеет право обратиться в суд.

Напомним, ранее экономист Андрей Забловский рассказал о реальных и мифических скидках на Black Friday. По его словам, 27 ноября скидки на павербанки, зарядные станции, инверторы, аккумуляторы и тому подобное будут мифическими. А реальную распродажу по акционным ценам можно увидеть на одежду и обувь известных брендов. Им ведь нужно освободить склады под весенние коллекции.

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