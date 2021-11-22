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Сначала поили молоком, сейчас принюхивается к овощам: в Харькове в экопарке выкармливают детеныша болотной обезьяны

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Сначала поили молоком, сейчас принюхивается к овощам: в Харькове в экопарке выкармливают детеныша болотной обезьяны

pixabay.com

Мальчика назвали Жорой.

Оставила сразу после рождения. В харьковском экопарке выращивают крошечного детеныша болотной обезьяны. Малыш родился два месяца назад и с тех пор не видел своей мамочки.

Об этом говорится в ТСН. Утро 22 ноября.

Она от него отказалась. Поэтому малышей приютили работники экопарка. Мальчика назвали Жорой. Сразу смотрители забирали малыша домой, а теперь он переехал жить в отдельный вольер зверинца.

У обезьянки хороший аппетит. Сначала его поили молоком из бутылочки каждые три часа. Сейчас Жора уже принюхивается к овощам и фруктам. Показывает нрав и не дает себя оскорблять.

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