"Сначала постройте, а затем делите": почему правительство запретило посторонним идти в укрытия садиков и школ

Новые правила: укрытие в садах и школах только для детей и педагогов

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Кабинет Министров Украины внес изменения в правила использования укрытий. Теперь доступ посторонних граждан в убежища в учреждениях дошкольного и среднего образования во время учебного процесса строго ограничен.

Согласно новым нормам, укрытия в учреждениях дошкольного образования могут использоваться исключительно для защиты участников образовательного процесса — воспитанников и персонала. Посторонние лица к таким убежищам не допускаются ни при каких обстоятельствах.

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Что касается школ, то во время проведения уроков по очной форме обучения школьные укрытия должны быть доступны только для учащихся и учителей. Совместное пребывание школьников с остальными жителями в одном убежище возможно только при наличии отдельного официального решения местных органов власти.

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Волна возмущения в Сети: «Прятаться под деревом?»

Нововведение вызвало шквал критики в социальных сетях, ведь и до этого бівали случаи, когда во время российских атак в Киеве родителей не хотели впускать в укрытие садика. Очевидно, что теперь такие отказы могут оказаться массовыми, поскольку полностью соответствуют принятым правилам.

«Вот отвела я ребенка в детский сад, а тут тревога — сбивают над головой дроны. В радиусе двух километров нет ни одного укрытия. Что мне делать, прятаться под деревом? Мобильных укрытий в городе нет», — возмущается киевлянка Елена.

Также немало нареканий на новый режим допуска высказывают жители небольших городов и сел, где убежище в школе или садике — единственное защищенное укрытие в населенном пункте.

«Во время тревоги мы с семьей шли в школу, потому что это единственное место, где можно было чувствовать себя в безопасности во время российских атак. Теперь нам придется сидеть в собственном холодном погребе, потому что других укрытий в нашем городке нет. Местные власти их просто не строят», — рассказывает Сергей, житель небольшого городка Киевской области.

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Кроме того, украинцы критикуют требование, что укрытие должно быть разделено на зоны для детей и взрослых.

«О каких зонах вы говорите, если школьное укрытие единственное на весь населенный пункт. Туда не поместится такое большое количество „посторонних лиц“. Так что сначала нужно построить укрытие, а потом делить его на зоны», — отмечает в соцсети пользователь Виктор.

Позиция образовательного омбудсмена: почему решение правительства оправдано

ТСН.ua поинтересовался мнением относительно изменения правил у Надежды Лещик, образовательного омбудсмена Украины. Она поддерживает решение правительства, ссылаясь на жалобы об условиях в укрытиях учебных заведений.

«Я поддерживаю постановление правительства, потому что есть жалобы по укрытиям в школах и садиках, по поводу того, что в этих укрытиях находятся также жители. Особенно в тех регионах, где воздушные тревоги продолжительны. Возникает такая ситуация: детей приводят в садик или в школу, а там еще до начала образовательного процесса уже находятся жители, потому что тревога еще продолжается. Поэтому помещение должны делить жители и дети. Но среди тех, кто приходит в укрытия, есть разные люди. Например, с опасными заболеваниями или люди, которые ведут себя неприемлемо, оставляют за собой груды мусора или портят имущество в укрытии», — рассказывает ТСН Надежда Лещик.

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Образовательный омбудсмен добавляет, что укрытие должно соответствовать установленным санитарным нормам. Персонал учебного заведения обязан содержать его в надлежащем состоянии: вовремя убирать и проводить дезинфекцию, что практически невозможно сделать при постоянном присутствии посторонних людей.

«Новые правила предусматривают для заведений дошкольного образования запрет пребывания посторонних лиц. Я считаю, что он вполне оправдан, потому что речь идет о маленьких детях. А вот относительно родителей, то они являются участниками образовательного процесса, но здесь следует определиться в каждом конкретном учебном заведении. Речь идет о емкости укрытий, ведь у нас есть очень маленькие укрытия, которые едва вмещают детей и педагогических работников. А если много родителей захочет там находиться, то оно всех желающих не вместит. По собственному опыту могу сказать, что большинство родителей укрытиями садов не пользуются. Они приводят ребенка и уходят на работу, поэтому если кто-то из них вдруг захочет переждать тревогу в укрытии садика, то особой проблемы не будет», — отмечает образовательный омбудсмен.

Как быть общинам, где нет других хранилищ?

Что касается совместного пребывания взрослых и детей в укрытиях заведений общего среднего образования, то, по словам Надежды Лещик, этот вопрос должны урегулировать местные власти.

«Случаются разные ситуации: есть укрытие в школе, и есть укрытие рядом с домом. Но жители своим пользоваться не хотят и идут в школу, там лучшие условия, есть места для сидения, помещения регулярно убирают, можно заряжать телефон и т.д. Если рядом с домом есть укрытие, то такой запрет должен действовать, а школьное укрытие должно быть исключительно для учащихся и педагогов.

Если кроме школьного укрытия другого рядом вообще нет, то в таких случаях городской совет должен определить: в каких укрытиях разрешается совместное пребывание, а в каких не разрешается. Самое главное, местные власти должны сообщить жителям о том, укрытие каких учреждений общего среднего образования общедоступны, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, когда люди пытаются попасть в укрытие учебного заведения во время образовательного процесса, еще и с животными на руках», — объясняет Надежда Лещик.

Образовательный омбудсмен подчеркивает, что в населенных пунктах, где школьное убежище — единственное на весь район или село, местные власти должны проработать вопросы безопасности и возможности зонирования таких помещений.

«Если в населенном пункте рядом нет укрытия, кроме школьного, к которому ходят люди, то согласно действующим правилам местные власти должны решать вопросы безопасности. Например, если есть возможность разделить помещение укрытия для взрослых и детей, лучше если это будут отдельные входы, если таковые имеются. Доступ к конкретному укрытию должны определять местные власти. Думаю, что в начале с этим будет неразбериха, но со временем все проблемные вопросы будут согласованы», — говорит омбудсмен.

У власти появится стимул строить укрытия?

В заключение она добавляет, что отсутствие укрытий и запрет на пребывание в убежищах заведений дошкольного образования и возможные ограничения в укрытия школ в конце концов подтолкнет общины наконец-то заниматься созданием безопасных условий для остальных жителей.

«До этого все ориентировались так: если в учебном заведении есть укрытие, то все могут им пользоваться и дополнительных не надо. Нововведение это изменяет — дети должны находиться в безопасности. Поэтому местным властям придется обустраивать укрытия в жилых домах и микрорайонах, если раньше по разным причинам они этого не делали», — заключает Надежда Лещик.

Дата публикации 20:00, 16.10.26 Количество просмотров 27 Не прошло и 5 лет! В Киеве установили первое мобильное укрытие

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