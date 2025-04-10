Сначала прятался под одеялом, а теперь сбежал в ВСУ: все о скандальном Насирове и его попытках избежать наказания

Экс-глава ГФС Украины Роман Насиров / © ТСН

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Скандальный эксо-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров снова загремел в громкую историю. Экс-чиновник вдруг добровольно мобилизовался в ВСУ, и все бы ничего, вот только его обвиняют в вероятном получении 722 млн грн взятки за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Насирова уже более семи лет преследует НАБУ, обвиняя в ущербе государству на 2 млрд грн.

Все о мобилизации Насирова, его подозрениях в коррупции и скандальных выходках на судах читайте на ТСН.ua.

Мобилизация Насирова

Организация Transparency International Ukraine со ссылкой на адвокатов Насирова, дело которого слушается в суде, сообщила, что экс-глава ГФС добровольно мобилизовался в ВСУ. Адвокаты заявили, что 9 апреля Насиров не смог побывать на очередном судебном заседании, потому что добровольно вступил в ряды украинской армии. И на этом основании защита экс-чиновника подала ходатайство об остановке производства.

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Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля. Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору.

Информацию о том, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке производства, подтвердила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

«Он (адвокат Насирова — ред.) также предоставил суду приказ, копию приказа о назначении указанного лица в личный состав воинской части. Решение этого вопроса состоится 11 апреля. До этого времени мы будем устанавливать все обстоятельства, а так же возможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях», — рассказала представитель САП.

Заметим, по информации общественной организации «Автомайдан», Насиров будет служить в воинской части А0139, в частности, в инженерно-саперной роте 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Она базируется в Киеве.

«Это не просто какое-то подразделение — это элитная бригада, которая занимается охраной Генштаба. Фактически — личная бригада главнокомандующего Сырского», — указали в организации.

Важно: в мае 2024 года Верховная Рада разрешила освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако такое право не было предусмотрено для топ-коррупционеров.

Насирова «демобилизуют»?

Громкое известие о военной службе Насирова сразу же получило широкий резонанс. На него отреагировала Военная служба правопорядка в ВСУ. Там указали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился провести служебное расследование по факту призыва Насирова.

«Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно установлено, что командир признал приказ противоправным и отменил его», — говорится в сообщении ВСП.

Там добавили, что передадут правоохранителям материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий, чтобы дали надлежащую правовую оценку в соответствии с законом.

В ВСП отметили, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВСУ, и что ее подразделения принимают непосредственное участие в боевых действиях.

«В Вооруженных Силах формируется нулевая терпимость к коррупции. Поэтому какие-либо действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко прекращаться», — говорится в сообщении.

Быстрая отмена приказа о мобилизации работает только для громких фамилий?

Для незаконно мобилизованных украинцев бюрократический процесс по увольнению их из службы может длиться месяцами. На это уходит куча денег и такие случаи создают проблемы для армии. А оказывается, можно просто взять и отменить приказ о мобилизации, как в случае с Насировым. Только это почему-то работает для громких фамилий и не работает для других людей, обратила внимание специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

«Значит смотрите как выходит в истории с Насировым. Когда мобилизуют больного или имеющего отсрочку по уходу за инвалидом или потере родного брата на войне, например (я о законных случаях), наша система заставляет этого человека доказывать, что его мобилизовали незаконно. Он собирает кучу справок, чтобы уволиться. Пока этот процесс продолжается, а это не один день, он уже стоит на обеспечении государства: получает форму, оружие, питание и т.д. То есть мы тратим на таких людей немало средств», — говорится в сообщении Кириенко в Facebook.

Она продолжила и отметила — бывает, что эти люди в течение периода сбора справок успевают пройти базовую общевойсковую подготовку. И это еще дополнительные расходы государственных денег. По данным Минобороны Украины, обеспечение одного военного обходится государству в 1,2 млн грн в год.

В конце концов, такой незаконно мобилизованный может приехать в воинскую часть, где будет служить. Но комбат видит, что у человека есть основания для увольнения и не ставит его в окоп, тогда как войску не хватает бойцов. Журналистка обратила внимание, что следует понимать эмоции комбата, когда прибывают такие пополнения.

«И этот человек все-таки увольняется. Да еще успевает получить ДО (денежное обеспечение — ред.) от государства. Потому что бюрократический процесс увольнения, напомню, может занять не один месяц. А оказывается, можно было просто взять и отменить приказ о мобилизации. Просто взять и признать его противоправным!! И это законно. Почему это работает для одних громких фамилий и совсем не работает для других людей?» — резюмировала корреспондентка.

Дела о коррупции Насирова — что известно?

Но вернемся к самому Насирову и тому, чем он известен.

Напомним, с 27 ноября 2014 года по 2 сентября 2015 года Насиров был народным депутатом Украины: избран по списку «Блока Петра Порошенко». В парламенте он возглавлял комитет по налоговой и таможенной политике.

В мае 2015 года Насиров стал главой Государственной фискальной службы. Его деятельность на этом посту неоднократно подвергалась критике. В частности, чиновник обвинялся в коррупции и давлении на налогоплательщиков.

Наконец, 2 марта 2017 года НАБУ сообщило о задержании Насирова по делу «Укргазвыдобування», после чего его карьера на государственной службе закончилась. Чиновнику было объявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и в служебном подлоге.

По версии следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов незаконно предоставил рассрочку по уплате налоговых обязательств (рентной плате за пользование недрами) трем компаниям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко (известным по так называемому «газовому делу»). Решения по рассрочке принимались без проведения экономического анализа и без согласования с Министерством финансов, как того требовал закон. Общая сумма налоговых долгов, отложенных незаконно, составила около 2 млрд грн. Такие действия, по версии НАБУ, нанесли государственному бюджету существенный ущерб.

Почему Насиров прятался под одеялом?

Задержание Насирова сопровождалось драматическими событиями — он заявил о якобы выявленном инфаркте миокарда и лег в государственную больницу в Феофании. Очень долго детективы НАБУ не могли попасть туда и задержать экс-главу ГФС. Их якобы не пускал вахтер больницы, после чего журналисты начали шутить о «всемогущем вахтере Феофании».

Впоследствии Насирова все же задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения, однако из-за якобы плохого состояния здоровья судебное разбирательство затянулось. Легендарными стали одеяла экс-главы ГФС, которыми он накрывался в больнице и в зале суда.

Роман Насиров под одеялом на судебном заседании / © Reuters

Суд тогда не смог избрать Насирову меру пресечения в отведенные законом три дня и экс-чиновник получил право свободно покинуть суд. Однако сотни активистов тогда заблокировали здание, и Насиров вынужден был там ночевать. Что интересно, сначала экс-глава ГФС утверждал об очень плохом самочувствии, поэтому лежал под одеялом и почти не мог говорить. Однако после ночевки в суде Насиров внезапно начал и ходить, и говорить.

Суд таки взял Насирова под стражу, но с правом залога в 100 млн. грн. Жена и тесть почти сразу уплатили деньги и подозреваемый вышел на свободу. Также он сдал все паспорта для выезда за границу.

Кстати, Насиров неоднократно пытался восстановиться в должности главы ГФС, однако в сентябре 2019 года Верховный суд отменил все предыдущие решения судов в его пользу.

В течение лета — осени 2017 года Насиров ознакомлялся с материалами дела, воспользовавшись всеми доступными процессуальными правами для затягивания дела. В августе 2018 года Шевченковский райсуд Киева наконец-то начал рассмотрение дела по существу. Интересно, что прокуроры зачитали более 284 из 774 страниц обвинительного акта.

Дело до сих пор не завершено окончательным приговором. Заседания периодически переносятся или затягиваются. Сам Насиров в дальнейшем стал фигурантом нового дела в 2022 году — о получении взяток в размере более 700 млн грн, но это уже отдельное уголовное производство.

Дело о взятке от Бахматюка

Дело о получении взятки Насирова от Олега Бахматюка является одним из самых масштабных коррупционных дел в истории Украины. Согласно материалам следствия, в течение 2015-2016 годов Насиров в должности главы ГФС получил от владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка неправомерную выгоду на общую сумму свыше 722 млн грн. Это была взятка за содействие в возмещении налога на добавленную стоимость компаниям, подконтрольным Бахматюку, на сумму свыше 3,2 млрд грн. ​

В октябре 2022 года НАБУ сообщило о подозрении Насирову, его советнику и Бахматюку в совершении коррупционных преступлений. В тот же месяц Высший антикоррупционный суд избрал для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 523,2 млн грн. Но в конце концов, во время ряда судебных заседаний в период июня 2023 года — мая 2024 года залог был уменьшен до 55 млн грн. И в мае после внесения залога Насиров вышел из СИЗО под личное обязательство. ​

Роман Насиров в суде / © УНИАН

Следствие установило, что Бахматюк предоставлял Насирову «плату за услуги» в среднем около 20% суммы возмещенного НДС. Эти средства перечислялись на подконтрольные счета экс-главы ГФС и его близких через иностранные компании. Насиров же обеспечивал приоритетное возмещение НДС компаниям агрохолдинга, игнорируя другие предприятия, которые также имели на это право. ​

НАБУ и САП завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу. Бахматюку инкриминируют предоставление неправомерной выгоды, а Насирову — получение взятки.

И вот 9 апреля 2025 года Насиров не появляется на заседании ВАКС из-за своей добровольной мобилизации в ВСУ. А 10 апреля этот суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил экс-чиновнику меру пресечения в виде обязательства до 10 июня. Насиров не должен выезжать за пределы Киевской области, должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.