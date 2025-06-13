Сначала сказали, что погиб: невероятная история освобожденного из плена воина

Денис, которого вернули из плена / © ТСН

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Из российского плена удалось вернуть еще одного защитника Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Семья Дениса ехала на этот обмен из Кропивницкого: жена Яна, мама Оксана, отец Руслан, дочь Ангелину перехватывает на руки двоюродная сестра. Они знают — их Денис боец 121 бригады вернулся.

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Жена не в силах сдержаться — Яна перепрыгивает забор бежав к своему любимому. От переизбытка эмоций Яна, уже выйдя на улицу, теряет сознание.

Мама Дениса Оксана держит на руках внучку Ангелину и рассказывает — в плену ее сын встретил свой 25 день рождения. Сына, которого обменяли, они уже видели на фото в соцсетях.

Сначала им сказали, что Денис погиб, только через несколько дней увидели во вражеских телеграмм-каналах фото сына в плену. Ждали, верили, и вот до момента, когда смогут обнять остались считанные минуты.

Яна и Денис поженились три года назад. Со временем родилась Ангелинка.

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Яна говорит, этот день конечно представляла себе не таким. Впервые после освобождения Денис видит свою семью из окна. Ангелина посылает ему воздушные поцелуи. Яна шутит — ждала любимого дольше, чем он за ней падал.

Денис едет на реабилитацию и уже после двух карантинных недель они будут вместе сколько захотят.

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