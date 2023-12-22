Сначала убил отца, а потом еще 15 человек: журналист о деталях самой массовой стрельбы в истории Чехии

Полиция считает, что стрелок, кроме убийства 15 человек, может быть причастен к убийству своего отца, а также молодого мужчины и его маленькой дочери.

По данным чешских СМИ, стрелка убил в Праге 15 человек и ранил несколько десятков, зовут Давид Козак. В Сети обнаружили канал David Kozák, который велся по-русски.

Детальнее о пражском стрелке из Праги рассказал корреспондент "Радио Свобода" Ростислав Хотин в "Сніданку з 1+1".

"О стрелке известно, что ему 24 года, он был студентом. Очевидно, был психически неуравновешенным, в последнее время писал в соцсетях человеконенавистнические сообщения — мол, его все ненавидят, ненавидели и будут ненавидеть, и это взаимно — мол, я так же ненавижу мир", – рассказал журналист.

По его информации, злоумышленнику также инкриминируют убийство своего отца ранее в четверг, труп которого был обнаружен дома, в деревне к западу от Праги. Также полиция считает, что парень может быть причастен к убийству молодого человека и его маленькой дочери в парке в Праге раньше этой недели.

"Он был одет в черное, имел автоматическое оружие с оптикой. Свидетели говорят об ужасных картинах, когда студенты были вынуждены баррикадироваться. Кто не успел, стали жертвами этого расстрела. Все лестницы в корпусе были в крови. Ужасные сцены, совершенно необычная трагедия для Чешской Республики", – отметил Ростислав Хотин.

Он напомнил, что чешское правительство провело вчера экстренное заседание, на котором присутствовал также президент Чехии Петер Павел. Петер Павел призвал всех объединиться и выразил соболезнования людям. Чешское правительство объявило, что будет день траура в субботу. 23 декабря объявлена минута молчания по всей стране. Министр внутренних дел Чехии не считает, что нападавший имел отношение к международному терроризму, но сказал, что будут сделаны серьезные выводы – очевидно, в плане безопасности.

"Вообще это шок – то, что произошло на отделе философии чешского Карлова университета. Это самый большой и престижный вуз республики. Прага стала городом, где очень много туристов круглый год, особенно перед Рождеством. Университет расположен в самом центре Праги. Туристы должны были бежать по мостам, и известным Карловым мостом. Но полиция очень быстро прибыла на место происшествия, поэтому удалось избежать больше жертв", – подытожил журналист.

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Сначала убил отца, а потом еще 15 человек! Самая массовая стрельба в истории Чехии!