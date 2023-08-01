Сначала взрывы, а потом тревога: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия обстреливает Украину

Российская армия 28 июля нанесла ракетный удар по Днепру, применив две баллистические ракеты "Искандер". Под удар попала жилая многоэтажка и здание СБУ. Чудом обошлось без погибших.

Сайт ТСН.ua расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, почему воздушную тревогу часто объявляют только после попадания Искандера, каким регионам Украины угрожают эти ракеты и сколько их еще может быть у России.

"Искандер" – это стандартная баллистическая ракета для оперативно-тактического ракетного комплекса, объясняет военный эксперт.

“Искандер – это сам комплекс. А ракета сама по себе – это модификации: 9М723, 9М728, 9М729. Они отличаются дальностью полета, боевой частью, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью, и другими элементами”, – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Почему воздушную тревогу часто объявляют уже после попадания "Искандера"

Для перехвата ракеты "Искандер" подходит не каждая система противовоздушной обороны, говорит военный эксперт, а именно та, что может перехватывать ракеты с баллистической траекторией. Кроме того, ее скорость превышает две тысячи метров в секунду.

“И что касается вопроса, почему не всегда отрабатывает сначала воздушная тревога, а сначала долетает ракета, то это из-за ее скорости. В зависимости от того, где находится объект поражения, она может долетать раньше, чем реагирует на это воздушная тревога”, – объясняет Александр Коваленко.

Каким регионам Украины грозят атаки "Искандерами"

По словам военного эксперта, атаки российскими "Искандерами" угрожают всем регионам Украины, где нет ЗРК Patriot или SAMP/T. Потому что эти ракеты могут перехватывать только они.

"Вообще SAMP/T проектировались как перехватчики баллистических ракет. Эти ракеты могут иметь дальность полета в среднем 500 км. Есть модификации, превышающие эту дальность. К примеру, модификация 9М729. Она имеет дальность полета более 500 км. По разным данным, она может превышать даже тысячу километров, – говорит Александр Коваленко.

Он объясняет, что российская армия может запускать "Искандеры", например, с временно оккупированного полуострова Крым и попадать по Николаеву и Одесской области.

Так же враг может атаковать из Белгородской области и обстреливать не только Харьковщину или Сумщину, Черниговскую область, а и более центральные районы и не только. Поэтому все зависит от модификации ракеты и откуда производится ее пуск”, – отмечает ТСН.ua военный эксперт.

Сколько еще ракет "Искандеров" может быть у России

По словам Александра Коваленко, россияне сейчас очень медленно производят "Искандеры" — примерно четыре-шесть ракет в месяц.

“Производственный потенциал у них зависит от контрабандных запчастей: полупроводники, микросхемы, микрочипы. Все это там, в основном электроника, иностранного происхождения. В зависимости от того, есть ли контрабандные поставки, они их производят. Нет – ждут, когда появится. Но в среднем это где-то до шести ракет в месяц они могут делать”, – считает военный эксперт.

Александр Коваленко предполагает, что в ближайшее время российская армия еще может нанести удары по Украине "Искандерами".

“Я думаю, что да. Потому что у них были иногда паузы, они их не использовали, и они могли копить тогда этот боекомплект. А большинство этих ракет они еще в 2022 году, основной свой боезапас, потратили. Но в резервах еще некоторое количество осталось, плюс производство”, – говорит Александр Коваленко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснял ТСН.ua, что "Искандер" – это очень высокоточная ракета. Она может отклониться на несколько метров от расчетной точки прицеливания. Кроме того, ракета вызывает взрыв большой мощности и наносит большие сплошные разрушения в радиусе 500 метров.

Почему Киев обстреливают из Искандеров и как выбрать надежное укрытие – Олег Болдырев

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