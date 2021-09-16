Снаряд пролежал в земле десятки лет: в полиции назвали причину смертельного взрыва в Карпатах

Снаряд пролежал в земле десятки лет: в полиции назвали причину смертельного взрыва в Карпатах

Историки отмечают, что вблизи места взрыва во время Первой и Второй мировых войн шли ожесточенные бои, а потому там много оружия и взрывчатки.

Взрыв в Карпатах: два человека погибли, четыре ранены. Туристы поздно вечером разожгли костер в горах, подбрасывали в огонь хворост и там что-то рвануло. По предварительной информации полиции, взорвался снаряд, который пролежал в земле несколько десятилетий.

Об этом 16 сентября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Сразу четырех туристок сейчас спасают в областной больнице Ивано-Франковска. Потерпевшую, которая была в тяжелейшем состоянии, уже прооперировали, за ее жизнь боролись сразу несколько бригад медиков. Состояние еще трех женщин, которые подорвались на горе, средней тяжести, впрочем осложненное травматическим шоком. У женщин многочисленные взрывные травмы: ожоги, резаные-колотые раны, контузия.

"У одной пациентки угроза жизни. Но мы думаем, что все будет хорошо. В других угрозы жизни нет", — говорит заведующая отделением неотложной помощи областной клинической больницы Иванна Васкул.

В горы туристическая группа из Коломыйского района отправилась утром. Все были хорошо знакомы между собой: всего 12 молодых людей, среди них иностранец и 2 маленьких детей. На ночевку остановились на полонине Григорив, что на горе Кукол. Разложили палатки и разожгли костер. Впоследствии спасателям расскажут: именно на месте, где грелась предыдущая группа. Несколько часов спокойно грелись, подбрасывали дрова. И вдруг — взрыв. Погибли те, кто сидел ближе к костру — это 2 мужчин, им было 29 и 36 лет. Сначала в полиции рассматривали несколько версий взрыва. Впоследствии остановились на одной.

Новости Украины: в Карпатах взорвался снаряд, что пролежал в земле несколько десятилетий

"На месте происшествия следователи изъяли обломки снаряда, которые были покрыты коррозией, и предварительно, это могли быть обломки снаряда времен именно Первой мировой войны", — говорит руководитель отдела коммуникации полиции Закарпатья Анна Дан.

Кто не удивлен взрывом в этой местности — историки. Именно в этом месте, говорят, когда-то шли ожесточенные бои. Во время Первой мировой войны — Брусиловский прорыв россиян против австро-венгерских и немецких войск. А во Второй мировой — там была линия Арпада венгров против Красной Армии.

"В горах действительно хранится много оружия. Те, кто собирают оружие, говорят, что качество боеприпасов была достаточно высока. Они там могли хорошо сохраниться. Тем более они, наверное, были законсервированы в тех природных условиях", — говорит профессор Национального Прикарпатского университета Сергей Адамович.

Всю ночь пострадавших туристов доставляли к скорым. Ведь до полонины, где взорвалось, добраться непросто. От ближайшего села Вороненко — километров 10 горным путем. Жители окрестных сел, узнав о трагедии, добирались туда квадроциклами и вездеходами. Именно они доставили туристам марлю и бинты: те себя перевязали и таким образом предупредили смертельную кровопотерю.

"Прежде всего надо отдать должное и поблагодарить тех людей, которые были на месте: они смогли четко сообщить нашу службу, и где произошло, точные координаты. И оказать первую домедицинскую помощь", — говорит начальник 4 специальной поисково-спасательной части Тарас Бринда .

Эта полонина — популярный туристический маршрут. Местные говорят: с тех пор из-за коронавируса отдыхать за границей стало сложнее, количество путешественников здесь увеличилось в разы.

Напомним

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