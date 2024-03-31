Снарядный голод: как отбиваются наши защитники в условиях дефицита боеприпасов – репортаж с фронта

Как воюют наши защитники в ситуации снарядного голода и как комментируют ситуацию на передовой драке из "горячих точек" — Часового Яра и Серебрянского леса рассказали военкору ТСН-Тыждень Андрею Цаплиенко.

"Снарядный голод"

На гаубице "Паладин" бойцы 92-й бригады в очередной раз меняют ствол. Она настолько интенсивно вела огонь по оккупантам, что металл стерся, и калибр увеличился на полсантиметра.

"Выработка ствола уже такая, что там не 155, а 160 миллиметров. У этой пушки наработка 26 тысяч выстрелов", – рассказывает командир батареи 92-й бригады с позывным "Кот".

Но время, когда снаряды были в избытке, осталось в прошлом. Сейчас "Паладин" производит всего несколько выстрелов в день.

Гаубица "Паладин" / Фото: ТСН.ua

Здесь, на фронте, очень чувствуется снарядный голод. Не будем говорить о соотношении российских и украинских снарядов, но для нас оно критично. И ребята делают невозможное, чтобы хоть чуть-чуть задержать российское нашествие.

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Чтобы удержать Часов Яр, пушкари работают только тогда, когда полностью уверены в том, что снаряд ляжет в цель. Если есть сомнение – выстрел отменяют.

"Когда есть снаряды, можно работать и их тупо гасить. А когда здесь нужно… Мы приехали сюда, и вот. Чем работать? По факту, нам не дают снарядов", – говорит командир пушки 92-й бригады Павел.

Не будет боеприпасов от Соединенных Штатов – и рано или поздно оккупанты выйдут на окраины стратегически важного города. Если это произойдет, может сломаться вся логистика обороны в Донецкой области.

Куда двигаются оккупанты

"Противник двигается не только в направлении Часового Яра. Он параллельно бьет в Богдановку, пытаясь выровнять линию фронта. Бьет в Ивановское, бьет в Клещиевку, бьет в Андреевку. Клещиевка, Андреевка, успеха не имеет. Ивановское, частичный успех, закрепился на передовых улицах. Но дальше успеха нет. Я вам могу сказать, что оккупации населенного пункта Ивановское в полной мере не произошло", — говорит командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й бригады Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко, "Ахиллес", командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады/Фото: инстаграмм Юрия Федоренко

Могут ли дроны заменить артиллерию

Вот чем украинское войско пытается компенсировать нехватку снарядов – ударные дроны заставляют противника отказаться от передвижения в прифронтовой полосе на технике. Наверняка это будет сюрприз для врага узнать, что один из наиболее результативных украинских операторов дронов воюет на протезе. Отсутствие ноги не мешает ему лупить вражескую технику, которую он просто перестал считать.

Украинский дронщик на протезе / Фото: ТСН.ua

Но "офисная работа" операторов дронов не может полностью заменить пушки.

"Беспилотчики собой не подменяют артиллерию. Наиболее эффективное огневое воздействие – это когда мы действуем совместно. Конкретный пример: едет боевая бронированная машина. В нее залетает ФПВ-дрон. Машина останавливается, пехота начинает рассыпаться в разные стороны достаточно быстро. В этот момент артиллерия совершает выстрел кассетным боеприпасом, накрывающим плоскости. И большинство штурмовой группы противника погибает от артиллерийского огня. Следующим ФПВ-дроном добивается техника, и она выгорает", – рассказывает Федоренко.

Украинский дрон

Батальон "Ахиллес" всеми силами пытается компенсировать нехватку артиллерии. Над усовершенствованием вертолетных технологий здесь работают конструкторы. Пилотов готовят в учебном центре. А спрятанное под землей производство специальных боеприпасов для дронов напоминает заводской цех.

Вражеские КАБы – еще одна огромная проблема для ВСУ

Снарядный голод – только одна из многих проблем фронта. Остатки механизма, который россияне называют "универсальный модуль планирования и коррекции", вешают на авиабомбы, делают их корректируемыми и превращают в ад прифронтовые города.

"В нашей зоне ответственности по КАБам можно часы сверять. Рано утром и вечером", – отмечает боец "Кот".

Угроза для Харькова

Для того чтобы отогнать самолеты, бомбящие и фронт, и тыл, нужны многочисленные дальнобойные средства ПВО. Союзники их тоже не спешат предоставлять. Управляемыми бомбами оккупанты уже достают Харьков, а Шойгу собирается мобилизовать 300-тысячное войско, как пугает пропаганда, для наступления на восточноукраинский город.

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"Триста тысяч – это большое количество людей. И, если их отдать на наступление Харькова, будет тяжело. Но Харьков готов к ведению боевых действий сейчас, чем в начале войны. Поэтому я уверен в Харькове", – уверяет командир гаубично-артиллерийского дивизиона. 13-й БрОП НГУ "Хартия" с позывным "Гефест".

Серебрянский лес

Возможно, пугачкой о Харькове украинских военных пробуют отвлечь от более реальной опасности. Россияне хотят снова захватить освобожденный в 2022 году Лиман со следующим выходом на границу Донецкой и Харьковской областей.

Лиман на карте

Но на их пути встала сама природа. Серебрянский лес. Новосозданная бригада Нацгвадции "Хартия" стала здесь в оборону. Бойцы называют ее "глухой".

"Глухая оборона – это значит держать свой сектор обороны и не пускать противника, несмотря на степень его давления. Мы эту задачу выполняем", – говорит начштабу 13-й БрОП НГУ "Хартия" Максим Голубок.

"Хартия" просто вгрызается в землю. Над головами нацгвардейцев смертоносный огонь ломает сосны, как спички. Но в этом лесу бригада не сдала ни малейшей позиции.

Серебрянский лес

В "Хартии" воюют по стандартам НАТО. В Серебрянском лесу западная система управления обороной показала себя эффективной, несмотря на то что приходится воевать не западной, а советской техникой. По врагу наваливает его же "Град". Он был захвачен в качестве трофея.

"От двух до четырех минут по нужным координатам разворачиваем пушки и работаем. Одна, две, пять орудий, неважно. Когда они видят, что их так уничтожают, на подходах, на их маневрах, они понимают, что коммуникация внутри бригады, она есть, и она под стандарты НАТО, а не советских времен", – говорит командир гаубической батареи 13-й БрОП НГУ "Хартия" Константин.

Но операция, на которую военные взяли журналиста ТСН, в стандарты НАТО никак не вписывается.

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Бойцы "Хартии" совершили вылазку, чтобы установить украинский флаг в "серой зоне". В "Хартии" считают, что это будет мотивировать пехотинцев на передовой. А к мотивации в одной из новейших украинских бригад относятся очень серьезно.

К противнику несколько сотен метров. Разведчики из-за свергнутых взрывами деревьев очень быстро направляются на открытое место. У одного из них в руках коптер с украинским флагом. Оператор беспилотника – в укрытии.

Дрон с сине-желтым флагом якобы вырывается из рук разведчика в небо. Государственный символ летит в сторону вражеских позиций. Коптер не останавливается. Пересекает линию фронта. Спусковой механизм не работает. И вот древко флага устанавливается на открытой лужайке между первой и второй линией обороны противника.

Мотивация украинских бойцов – одна из многих задач таких операций, говорят нацгвардейцы. Но если бы мотивацию усилить оружием от союзников, то украинская пехота смогла бы собственноручно занести сине-желтые флаги на позиции врага. И не только в Серебрянском лесу.

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Украина – НЕ ГОТОВА?! Горькая правда! Снарядный голод!