Снаряды на огороде рядом с помидорами: как восстанавливается деоккупированная Александровка в Херсонской области

Урожай рядом с кассетными боеприпасами и сбор овощей под российскими обстрелами — так живет деоккупированное село Александровка на Херсонщине.
Поселок Александровка в Херсонской области стал полем боя с оккупантами во время полномасштабного вторжения россиян. Уже почти год как Александровка деоккупирована, но все еще полностью разрушена. Несмотря на близость к врагу, в поселок за лето вернулись пол тысячи человек, в том числе 70 детей.
Как люди самостоятельно восстанавливают изуродованное россиянами жилье, говорится в сюжете ТСН.
Выгоревшие поля и разбитая военная техника вдоль Днепровско-Бугского лимана. На левом берегу оккупированной Херсонщины у россиян обильно горит, ведь по вражеским целям работает украинская артиллерия.
Прибрежный поселок Александровка через 10 месяцев после деоккупации — разбитый и изуродованный. Несмотря на активные боевые действия сюда, в руины вместо домов, возвращаются люди. С лета сюда заехало около полутысячи местных.
Один из них – 51-летний Владимир Серый – не сдерживает эмоций, глядя на свой выгоревший двухэтажный дом. Россияне в марте прошлого года накрыли эту улицу кассетными боеприпасами. Внутри выгорело все – мебель, техника и даже поплавилась посуда.
Погоревшими стенами плетется сорняк через окно. На соседнем дворе посреди развалин цветут мальвы. Это разрушенное здание матери Владимира. Сюда русские войска попали из тяжелой артиллерии. Теперь семья живет в Станиславе в тещи, сюда приезжают работать на огороде и самостоятельно восстанавливать жилье.
Овощи семья Серых поливает с помощью генератора, потому что в этой части села нет электричества. Защищают урожай от слетающихся на огород птиц — самодельные чучела.
Дальше в земле торчит кассетный боеприпас от российского "Града". У некоторых соседей скот пережил и обстрелы, и оккупацию.
Семь сотен сельских домов в Александровке разбиты частично, две сотни разбиты или выгорели полностью. Такие дома восстанавливать не берется никто, разве сами люди пытаются что-нибудь починить.
"Сложно с теми зданиями, которые получили тяжелые повреждения — в результате пожара повреждены или разрушены до основания, — потому что организации, которые заходят с помощью, не берут дома на восстановление, у которых тяжелые повреждения. Они берут от средних до легких повреждений, к сожалению", — говорит староста села Александровка Станиславской общины Наталья Каменецкая.
Электричество местные власти обещают включить к Новому году. А пока люди собираются у сельсовета, чтобы получить строительные материалы, которые им привезли волонтеры.
"Туда входят 20 рельсов, 20 досок, 3 брезента, лист ОСБ, пленка, пена, скотч. Мы находимся в зоне боевых действий, это усложняет процедуру восстановления, потому что некоторые организации, готовые зайти к нам с восстановлением, по их протоколам безопасности не могут зайти, потому что мы в зоне боевых действий", — объясняет Наталья Каменецкая.
83-летняя местная жительница тоскует по некогда живописному поселку, в котором она живет с детства и который полностью истребил русский мир. Мать с дочерью Людмилой впервые увидели изуродованный семейный дом только после деоккупации села. Сейчас понемногу выгребают мусор, собирают урожай и ждут приезда ровенских волонтеров, которые помогают селянам стройматериалами и привозят вкусности местным.
Несмотря на обстрелы в Александровку, привозят и продукты. Геннадий, занимающийся подвозом пищи, в тылу помогает нуждающимся, пока его сын в рядах ВСУ оттесняет российские войска на поле боя. С такой поддержкой, говорит Людмила, сажать помидоры под российскими обстрелами уже не так страшно.
"Они гремят, а мы строим. Они гремят, а мы гвозди забиваем. Будет все хорошо, будет все Украина, и победа будет за нами", – говорит женщина.
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