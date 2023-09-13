Снаряды на огороде рядом с помидорами: как восстанавливается деоккупированная Александровка в Херсонской области

Урожай рядом с кассетными боеприпасами и сбор овощей под российскими обстрелами — так живет деоккупированное село Александровка на Херсонщине.

Поселок Александровка в Херсонской области стал полем боя с оккупантами во время полномасштабного вторжения россиян. Уже почти год как Александровка деоккупирована, но все еще полностью разрушена. Несмотря на близость к врагу, в поселок за лето вернулись пол тысячи человек, в том числе 70 детей.

Как люди самостоятельно восстанавливают изуродованное россиянами жилье, говорится в сюжете ТСН.

Выгоревшие поля и разбитая военная техника вдоль Днепровско-Бугского лимана. На левом берегу оккупированной Херсонщины у россиян обильно горит, ведь по вражеским целям работает украинская артиллерия.

Село Александровка почти разрушено / Фото: ТСН

Село Александровка почти разрушено / Фото: ТСН

Прибрежный поселок Александровка через 10 месяцев после деоккупации — разбитый и изуродованный. Несмотря на активные боевые действия сюда, в руины вместо домов, возвращаются люди. С лета сюда заехало около полутысячи местных.

Один из них – 51-летний Владимир Серый – не сдерживает эмоций, глядя на свой выгоревший двухэтажный дом. Россияне в марте прошлого года накрыли эту улицу кассетными боеприпасами. Внутри выгорело все – мебель, техника и даже поплавилась посуда.

Местный житель Александровки Владимир Серый / Фото: ТСН

Погоревшими стенами плетется сорняк через окно. На соседнем дворе посреди развалин цветут мальвы. Это разрушенное здание матери Владимира. Сюда русские войска попали из тяжелой артиллерии. Теперь семья живет в Станиславе в тещи, сюда приезжают работать на огороде и самостоятельно восстанавливать жилье.

Последствия попадания в дом местного Владимира / Фото: ТСН

Овощи семья Серых поливает с помощью генератора, потому что в этой части села нет электричества. Защищают урожай от слетающихся на огород птиц — самодельные чучела.

Чучела, которые защищают овощи в Александровке / Фото: ТСН

Дальше в земле торчит кассетный боеприпас от российского "Града". У некоторых соседей скот пережил и обстрелы, и оккупацию.

Боеприпас россиян на огороде / Фото: ТСН

Семь сотен сельских домов в Александровке разбиты частично, две сотни разбиты или выгорели полностью. Такие дома восстанавливать не берется никто, разве сами люди пытаются что-нибудь починить.

"Сложно с теми зданиями, которые получили тяжелые повреждения — в результате пожара повреждены или разрушены до основания, — потому что организации, которые заходят с помощью, не берут дома на восстановление, у которых тяжелые повреждения. Они берут от средних до легких повреждений, к сожалению", — говорит староста села Александровка Станиславской общины Наталья Каменецкая.

Староста села Александровка Станиславской общины Наталья Каменецкая / Фото: ТСН

Электричество местные власти обещают включить к Новому году. А пока люди собираются у сельсовета, чтобы получить строительные материалы, которые им привезли волонтеры.

Стройматериалы от волонтеров / Фото: ТСН

"Туда входят 20 рельсов, 20 досок, 3 брезента, лист ОСБ, пленка, пена, скотч. Мы находимся в зоне боевых действий, это усложняет процедуру восстановления, потому что некоторые организации, готовые зайти к нам с восстановлением, по их протоколам безопасности не могут зайти, потому что мы в зоне боевых действий", — объясняет Наталья Каменецкая.

Местная жительница Александровки плачет / Фото: ТСН

83-летняя местная жительница тоскует по некогда живописному поселку, в котором она живет с детства и который полностью истребил русский мир. Мать с дочерью Людмилой впервые увидели изуродованный семейный дом только после деоккупации села. Сейчас понемногу выгребают мусор, собирают урожай и ждут приезда ровенских волонтеров, которые помогают селянам стройматериалами и привозят вкусности местным.

Несмотря на обстрелы в Александровку, привозят и продукты. Геннадий, занимающийся подвозом пищи, в тылу помогает нуждающимся, пока его сын в рядах ВСУ оттесняет российские войска на поле боя. С такой поддержкой, говорит Людмила, сажать помидоры под российскими обстрелами уже не так страшно.

"Они гремят, а мы строим. Они гремят, а мы гвозди забиваем. Будет все хорошо, будет все Украина, и победа будет за нами", – говорит женщина.

Люди не сдаются: в огородах птиц отпугивают чучела и хвостовики больших калибров

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