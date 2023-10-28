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Снайпер "Дед" оценил обучение украинских воинов в странах НАТО: "Есть проблемы"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Снайпер "Дед" оценил обучение украинских воинов в странах НАТО: "Есть проблемы"

Украинский снайпер "Дед"

Военный говорит, что НАТО плохо представляет войну в Украине.

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" оценил обучение украинских военных за границей. Он отмечает, что очень часто нужно переучать воинов, поскольку у НАТО плохое представление о войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

"Есть большие проблемы. Одно дело тренировать снайпера, другое - когда НАТО, которое не участвовало в такой войне, которая происходит в Украине.  Я вспоминает после Лисичанска, когда нас вывели отдохнуть, нам дали двух ребят. Это были американские офицеры, которые прошли войну в Афганистане. Они что-то тренируют, мы на это смотрим с улыбкой. А потом мы сели поесть и начали рассказывать им, как мы воюем. Тогда они замерли и их первая фраза была - так нельзя воевать, нельзя выполнять такие приказы", - отмечает "Дед". 

Военный отметил, что сейчас во время учений, в том числе и в Великобритании, наши воины имеют возможность научиться пользоваться дронами и противотанковым оружием, а это - очень хорошо. 

"Те, кто возвращаются с учений, их нужно всему учить. То, что их там учат, оно им понадобится где-то на 30% в нашем подразделении. Возможно в других по-другому. У нас своя специфика, поэтому мы переучиваем ребят. Единственное, что радует, то что ребята там овладели различными типами оружия. Они прошли хорошее обучение по использованию дронов, противотанкового оружия. Это хорошо", - отметил снайпер.

Напомним, ЕС отстает от планов по поставке Украине боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
1714
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