Снайперы врага охотились за ним: в Хмельницком прощались с 33-летним Убертом Мрачковским

Его посмертно наградили орденом за мужество второй ступени и похоронили как героя на Аллее Славы.

Украинский военный восьмого полка спецназначения Уберт Мрачковский погиб от вражеской пули в Луганской области и сегодня с ним попрощались в родном Хмельницком. Собратья называют его самым результативным снайпером среди спецназовцев. И говорят, что враг специально охотился и выслеживал бойца.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

С военными почестями на плацу прощаются с 33-летним Убертом Мрачковским. Его портрет несут спецназовцы, которые еще несколько дней назад были рядом с ним на позициях. «Он человек был, тяжело говорить в прошлом времени. Ты смотрел на него, понимал, что это профессионал и не опасался за свою страну. Когда в пятницу увидел новости и его фото, думал, что просто неудачная шутка», — говорит собрат Артем Комисарчук.

О потере стало известно 19 ноября. Побратимы военного рассказывают, Уберта поразила выслеживавший его пуля вражеского снайпера. «На войне всегда так, кто-то на тебя охотится, или ты на кого-то, особенно если ты снайпер. С той стороны снайпер, соответственно первая цель – снайпер», — говорит друг Илья.

На позиции боец был один без прикрытия, пуля попала в голову. Шансов выжить – не было.

Новости с фронта: в Хмельницком прощались с 33-летним Убертом Мрачковским

Настоящий и преданный воин, говорят об Уберте собратья. Служил в 51 и 128 бригадах. Спокойный, взвешенный и хладнокровный, никогда не терял чувство юмора. Из десантника успешно переквалифицировался в снайпера. И стал одним из лучших в украинской армии, уверяют его командиры. "Был один из лучших снайперов сил специальных операций, на него все хотели равняться как на человека, воина, просто как одного из лучших профессионалов", — убеждает волонтер Татьяна Юзепчук.

Защищал Донецкий аэропорт и Савур-могилу. О боевых подвигах говорить не любил, говорят друзья, но все помнят, как он вытащил раненого из поля боя в Дебальцево.

У военного остались жена и маленький сын. На плацу воинской части слез не сдерживают родственники, ни военные.

Уберта Мрачковского посмертно наградили орденом за мужество второй ступени и похоронили как героя на Аллее Славы.

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