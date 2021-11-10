СНБО ввел санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа в оккупированном Крыму

Под санкции попали 8 физических лиц.

Украина вводит санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа во временно оккупированном Россией Крыму. В список попали четверо россиян и четверо граждан Никарагуа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания 10 ноября.

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"На заседании был обсужден вопрос применения персональных санкций против тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму – это восемь физических лиц: четыре гражданина Никарагуа и четыре – Российской Федерации", — сказал он.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Никарагуа открывает первое так называемое "консульство иностранного государства" на территории крымского полуострова, аннексированного в 2014 году Российской Федерацией.

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