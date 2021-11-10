СНБО ввел санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа в оккупированном Крыму

Под санкции попали 8 физических лиц.
Украина вводит санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа во временно оккупированном Россией Крыму. В список попали четверо россиян и четверо граждан Никарагуа.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания 10 ноября.
"На заседании был обсужден вопрос применения персональных санкций против тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму – это восемь физических лиц: четыре гражданина Никарагуа и четыре – Российской Федерации", — сказал он.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Никарагуа открывает первое так называемое "консульство иностранного государства" на территории крымского полуострова, аннексированного в 2014 году Российской Федерацией.