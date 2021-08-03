СНБО ввела изменения в управлении "Укрзализныци" и требует от Кабмина созвать собрание акционеров

СНБО ввела изменения в управлении "Укрзализныци" и требует от Кабмина созвать собрание акционеров

Руководство предприятием возложено на министра инфраструктуры.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов издал распоряжение об изменениях в управлении "Укрзализныцей".

Копия соответствующего документа есть в распоряжении ТСН.

В выписке из протокола №25 от 30 июля этого года говорится, что Кабмин должен безотлагательно созвать собрание акционеров по ряду вопросов. В частности:

привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;

обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ от производителя;

ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, закупку нового оборудования, вагонов;

обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;

ввести скоростное движение.

При этом обязанности главы правления УЗ возложено на действующего министра инфраструктуры.

Кроме того, в СНБО настаивают на том, что правительство усилит свои руководящие функции через оптимизацию полномочий наблюдательного совета УЗ.

Также Кабмин должен предложить меры по проблемным финансово-хозяйственным вопросам, чтобы не допустить убытков государства.

Напомним, на выездном заседании СНБО в пятницу, 30 июля, Кабинет министров получил протокольное поручение разобраться с состоянием дел в финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця".

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