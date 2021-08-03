СНБО ввела изменения в управлении "Укрзализныци" и требует от Кабмина созвать собрание акционеров

Руководство предприятием возложено на министра инфраструктуры.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов издал распоряжение об изменениях в управлении "Укрзализныцей".
Копия соответствующего документа есть в распоряжении ТСН.
В выписке из протокола №25 от 30 июля этого года говорится, что Кабмин должен безотлагательно созвать собрание акционеров по ряду вопросов. В частности:
- привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;
- обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ от производителя;
- ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, закупку нового оборудования, вагонов;
- обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;
- ввести скоростное движение.
При этом обязанности главы правления УЗ возложено на действующего министра инфраструктуры.
Кроме того, в СНБО настаивают на том, что правительство усилит свои руководящие функции через оптимизацию полномочий наблюдательного совета УЗ.
Также Кабмин должен предложить меры по проблемным финансово-хозяйственным вопросам, чтобы не допустить убытков государства.
Напомним, на выездном заседании СНБО в пятницу, 30 июля, Кабинет министров получил протокольное поручение разобраться с состоянием дел в финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця".