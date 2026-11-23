Пип Иван, 22 ноября

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В высокогорье Карпат наблюдается буря и обильный снегопад. Кроме того, мокрый снег возможен и в других регионах Украины.

Об этом говорится в репортаже ТСН.



Спасатели, дежурящие на горе Поп Иван, зафиксировали ночью 12 градусов мороза. Сейчас в горах дует сильный ветер. Снега насыпало почти по колено. На расстоянии нескольких метров уже ничего не видно из-за тумана.

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Спасатели призывают туристов отменить все походы в горы. Ведь до пятницы погода будет только ухудшаться, и это может быть опасно — даже для опытных путешественников.

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Прогноз погоды в Украине на 24 ноября

По данным Укргидрометцентра, ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди и мокрый снег, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях — значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег; днем в Украине, кроме южных областей, небольшой, а в Карпатском регионе — умеренный снег.

В Украине, за исключением юга, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, ночью в центральных, восточных, южных, днем и в западных областях порывы ветра 15–20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на юго-востоке днем и на юге страны 1-6° тепла, в Карпатах ночью и днем 5-10° мороза.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 23 НОЯБРЯ! УКРАИНУ накроет СНЕГ! АТАКА НА КИЕВ и ОБЛАСТЬ! Горящие НПЗ

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